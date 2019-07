Paulo Díaz, la única opción de Gallardo para reforzar a River

En un mercado de pases que para River fue con muy pocas novedades y negociaciones, el Millonario sigue intentando incorporar al único jugador que pidió Marcelo Gallardo: Paulo Díaz.

El defensor chileno tiene contrato con el Al Ahli, de Arabia Saudita, pero ya manifestó públicamente que su deseo es no regresar al club árabe tras su paso por la Selección chilena en la Copa América, y presiona para ser jugador Millonario.

La última oferta que salió desde Núñez para Arabia fue de U$S 2.000.000 por el 50% del pase y todavía no hubo una respuesta, pero lo concreto es que Marcelo Gallardo no piensa pedir a otro defensor si lo de Díaz no prospera.

El libro de pases para la Superliga cierra el próximo jueves 25 a las 20, mientras que para los octavos de Copa Libertadores los plazos ya no dan: River hará tres cambios en la lista con los ingresos de los juveniles Rollheiser, López y Paredes.

En este contexto, la idea es -siempre pensando positivamente de cara a la serie con Cruzeiro- inscribirlo para cuartos de final, donde se pueden hacer cambios nuevamente.