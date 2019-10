Peña destacó el alto nivel de fiscalización y pidió "calma" para esperar los resultados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que hay "más de 180 mil fiscales" de Juntos por el Cambio en todo el país que se desempeñarán en las elecciones generales de hoy, pidió "calma" para esperar los resultados del escrutinio provisorio esta noche y afirmó que "es posible" que "haya que esperar hasta el escrutinio definitivo" para conocer el resultado final del comicio.



"A lo largo del día vamos poner foco en la votación, en la fiscalización, en el recuento, y hasta que se termine de contar el último de los votos, no hay que distraerse", afirmó Peña en declaraciones a la prensa en el café Tortoni, junto a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Martín Lousteau, entre otros dirigentes.



En ese marco, el funcionario dijo que si bien "los resultados oficiales estarán a la noche", "es posible que tengamos que esperar hasta el escrutinio definitivo para saber qué es lo que ocurrió en la elección".



El jefe de Gabinete pidió "estar en calma y sin ansiedad" para esperar los resultados del escrutinio provisorio, que es el que se conoce esta noche, a cargo del Poder Ejecutivo y que no tiene validez legal.



"Es posible que tengamos que esperar hasta el escrutinio definitivo", dijo Peña, en relación al conteo que hace la justicia electoral tras el comicio y es el que tiene validez.



Por otro lado, remarcó que "hay 180 mil fiscales trabajando en todo el país, un altísimo nivel de participación, con voluntarios y militantes de todo el país trabajando desde muy temprano".



Peña destacó que el oficialismo ha "mejorado mucho la coordinación del operativo de fiscalización" y dijo que "más allá de los fiscales de cada partido político, lo que está en juego es que el voto que va a al urna se respete y se cuente como tal".



En ese sentido, exhortó a los ciudadanos que "si notan irregularidades, faltan boletas o fiscales lo denuncien y lo planteen a la autoridad electoral" presente en cada establecimiento y pidió "que todos los votos que se emitan se cuenten".



Al igual que lo hizo en la semana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Peña dijo que "a partir de las 21 se pueden tener los primeros resultados, con un nivel de carga bastante importante" del escrutinio provisorio.



Además, llamó "a no dar mucha bola a los falsos números y encuestas que son operaciones para distraer, confundir, son truchas, ilegales, y casi todo el día van a circular".