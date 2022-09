No solamente era el partido para ponerse al día, ya que había quedado postergado de la fecha 24. Era también el partido para ganar y distanciarse de los equipos que pelean el descenso. Pero nada de ello supo ni pudo lograr Peñarol. Igualó 1-1 ante Sol de Mayo en su cancha y quedó más cerca de pelear por mantener la categoría que de clasificar al reducido.

Es que estaba en juego a qué se iba a dedicar el equipo Bohemio en esta recta final y el empate lo deja en el grupo de abajo y a solo tres puntos del descenso. Fue un partido en el que tuvo su momento en el primer tiempo, pero no logró resolverlo. Se quedó, le dio opción a Sol de Mayo, que pasó a ganarlo, y a falta de 8’ para el final el cabezazo de “Carucha” Fernández le dio el empate final que poco le sirvió.

Publicidad

El equipo de Cristian Bove tuvo momentos buenos, otros en los que se perdió y un tanto en el que debió exigirse para no quedarse sin nada. No logró darle una continuidad a su juego y se fue limitando en su propuesta futbolística.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Y eso que Peñarol se paró en campo de Sol de Mayo en el inicio, con Raúl Zelaya como conductor. Buscó llegar varias veces, pero no pudo sacarle provecho. Fue más en esos 25’ iniciales donde gestó el remate de González de media vuelta que el arquero sacó. Pero al no tener poder de resolución, su producción se fue perdiendo y sin tener tanto dominio en cancha.

Peñarol bajó así su intensidad y propuesta. El conjunto de Viedma salió del agobio, buscó tener más presencia en el medio disputando la pelota y eso llevó a que el último cuarto de hora fuera intrascendente.

El complemento no cambió mucho en su despliegue, salvó porque llegaron los goles que no cambiaron en nada el resultado final. Primero, fue Maximiliano Ozurak quien anotó para la visita a los 22’. El ex Peñarol remató al arco, la pelota dio en el palo y en el rebote convirtió.

Publicidad

Sol de Mayo supo sacar ventaja de un bohemio mal parado cuando el partido había decaído. Lo que motivó a que Peñarol metiera cambios y se fuera contra el arco rival. Hasta que a los 37’ y tras el centro de Javier Martínez, metió el frentazo para establecer el 1-1 final con gusto a poco, pero sin haber hecho demasiado para ganarlo.