Piden la detención formal del adolescente por el triple crimen de su madre, padrastro y sobrina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata pidió esta tarde la detención formal del adolescente de 17 años por el triple crimen de su madre, su sobrina y su padrastro, el 1 de enero pasado en una casa de Melchor Romero, informaron fuentes judiciales.



La fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Responsabilidad Juvenil, Carmen Ibarra, pidió la detención formal del adolescente, quien esta tarde permanecía en los tribunales platenses a la espera de ser indagado como acusado por el delito de "triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el vínculo".



El joven fue encontrado ayer por la tarde, cinco días después del hecho, caminando por el kilómetro 90 sobre la banquina de la autovía 2, a la altura de la localidad de Samborombón.



"Estoy yendo caminando a Mar del Plata", dijo el chico a los policías que se le acercaron para saber qué estaba haciendo allí.



En esas circunstancias, el adolescente reconoció que no tenía su DNI pero al dar su nombre de pila, los efectivos estuvieron seguros de que se trataba del chico buscado desde hacía cinco días, por lo que lo condujeron al destacamento policial.



Tras permanecer una horas en la sede de la Policía Vial, cerca de la medianoche fue trasladado a los tribunales platenses a pedido del fiscal penal Marcelo Martini, quien era quien estaba a cargo de la investigación del caso.



Fuentes judiciales aseguraron que apenas llegó, el fiscal Martini declinó la competencia de la causa ya que el imputado era menor de edad y se convocó a la fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil platense, Ibarra, para que continuara con la instrucción.



El menor fue sometido a controles médicos que establecieron que se hallaba en un "estado alterado" aparentemente por haber permanecido "escapando de la policía", tras lo cual fue trasladado a un instituto de menores, donde pasó la noche y esta mañana volvió a ser llevado a los tribunales, dijeron los informantes.



El menor fue entrevistado por la defensora oficial Raquel Ponzinibio y se aguardaba para esta tarde que un juez del Fuero Penal Juvenil de La Plata respondiera el pedido de la fiscal Ibarra para que se concrete la detención formal y pueda indagarlo.



El adolescente era buscado por la policía desde el 1 de enero último, cuando fueron hallados los cuerpos sin vida y con múltiples cuchilladas de su madre, Graciela Holsbak (54), de su padrastro Raúl Bravo (58) y de su sobrina, Alma (5).



El hecho fue descubierto en la que casa en que vivía la familia en la calle 523 entre 164 y 165, de la localidad platense de Melchor Romero, partido de La Plata.



Desde el 1 de enero no se tenían noticias del adolescente de 17 años, quien aparentemente estuvo deambulando todos estos días hasta que fue hallado ayer por la tarde en la autovía 2.



En tanto, esta mañana la tía del adolescente aseguró que "no cree" que su sobrino haya sido el autor de la masacre y que podrá decir quién fue en la indagatoria.



Norma expresó que el adolescente "algo vio y sabe quién fue (...) esto (los asesinatos) no es cosa de mi sobrino".



"Por suerte lo encontraron. Siempre quise que aparezca vivo y sano, tanto por él como para que todos sepamos qué pasó", expuso la mujer, quien aseguró estar "tranquila".



Norma dijo que cree que ahora se va a saber "la verdad", ya que su sobrino "sabe quién fue" el autor de los hechos, y aseguró que no duda de su inocencia, "al menos hasta que el fiscal diga lo contrario".



La tía del adolescente negó que éste se dedique a la fabricación de cuchillos, como trascendió tras los crímenes y detalló que el joven "va a una escuela técnica y es un gran alumno, un chico normal y corriente, que no es violento".