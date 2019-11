Piden transparencia en las elecciones salteñas y el Tribunal Electoral aseguró que está garantizada

Candidatos y dirigentes del Frente de Todos y del Frente Grande pidieron esta tarde transparencia en las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo en Salta, para elegir gobernador y otros cargos provinciales y municipales, mientras que el Tribunal Electoral aseguró que los comicios están garantizados.



"Queremos que el acto eleccionario sea lo más transparente posible y que el que gane tenga la seguridad que fue bien elegido", expresó el candidato a gobernador del Frente de Todos, el diputado nacional y senador nacional electo, Sergio Leavy.



Las afirmaciones del candidato, que además es el presidente del Partido de la Victoria en Salta, fueron formuladas en una conferencia de prensa que ofreció en un hotel de la capital salteña, donde estuvo junto a la candidata a gobernadora del Frente Grande, Elia Fernández.



"Estamos preocupados por algunas cosas que pasaron en las últimas horas y estamos bregando para que no haya ninguna anomalía", sostuvo Leavy, quien acotó que "nunca hubo tanta violencia como la que estamos viviendo, como lo que les pasó hoy a nuestros militantes, que fueron atacados por grupos armados, algo que ya había pasado anoche en Orán".



A su turno, Juan Pablo Marco, que es apoderado del Frente de Todos, aseguró que se constató que máquinas de votación electrónica estaban en lugares privados o casas de familias, cuando "los municipios tienen dependencias públicas para resguardar todo el material electoral, y por eso hicimos una presentación".



"No hablamos como partidos políticos, sino porque la sociedad está preocupada", agregó.



En tanto, el candidato a vicegobernador del Frente de Todos, Diego Saravia, reveló que realizó dos presentaciones ante la justicia, una para pedir que las autoridades de mesa "firmen cada una de las boletas, y "otra para que se suspendan preventivamente las elecciones, hasta que se aclaren estas cuestiones".



Por otro lado, el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finquelstein, expresó que "no hay ningún obstáculo para la realización de la elección, que está garantizada y en pleno proceso".



En este sentido, aseguró que "ya está desplegado el material electoral en todo el territorio provincial y resta únicamente el departamento Capital".



Al ser consultado sobre la conferencia de prensa de la que participaron los candidatos, Finquelstein dijo que hoy, a las 8 de la mañana, comenzó la veda electoral, lo que "significa que están prohibidos todos los actos públicos, políticos y proselitistas, ya que se debe garantizar al elector la tranquilidad para ir a votar el domingo".



La secretaria del Tribunal Electoral, María Ruiz de los Llanos, aseguró que no hubo ninguna presentación para pedir que no se realicen las elecciones, y afirmó: "queremos transmitir a la ciudadanía la tranquilidad de que se tomaron todos los recaudos para la realización de las elecciones del domingo".



Los funcionarios explicaron que las máquinas de votación que fueron halladas en un local de la ciudad de Metán estaban allí debido a que Ocasa, que es la empresa encargada de la logística para las elecciones, alquiló ese espacio para resguardarlas, pero que estaban con la guardia correspondiente.