Pizzi aseguró que tiene plantel para superar el mal momento y a Defensa y Justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, aseguró hoy que "tenemos plantel para superar este mal momento" y "además, mis jugadores tienen la calidad suficiente para vencer a nuestro próximo rival", al referirse a Defensa y Justicia, al que se enfrentará el próximo miércoles en el Nuevo Gasómetro por la undécima fecha de la Superliga de fútbol.



Sobre el club de Florencio Varela, el técnico de 51 años, reconoció que tiene una "idea" y un plantel que "mantiene un estilo de juego", además de reconocer que cuenta con jugadores "que pueden marcar diferencias".



A su vez el ex técnico de Valencia de España, reconoció que en el fútbol argentino "no hay rivales fáciles".



Respecto del partido del miércoles, Pizzi vaticinó que es "una nueva oportunidad que necesitamos aprovechar", para dejar atrás la mala racha futbolística del equipo.



"Tenemos las cosas claras y el convencimiento que vamos a revertir los malos resultados que tuvimos últimamente", sentenció el DT sobre el estado del equipo que dirige.



Además el ex entrenador del seleccionado chileno, confirmó que "si no logramos el rendimiento que pretendo, es responsabilidad mía".



Por último, Pizzi admitió que "no sé sin tocamos fondo, pero el partido ante Huracán fue uno de los peores que me tocó dirigir".



La idea del entrenador azulgrana es repetir el equipo que le ganó 1 a 0 el amistoso del sábado pasado a Quilmes para enfrentar al "Halcón" de Florencio Varela:



Nicolás Navarro; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Gianluca Ferrari y Bruno Pitton; Geronimo Poblete y Lucas Menossi; Nahuel Barrios, Fernando Belluschi y Ángel Romero; y Alexander Díaz.



El plantel de Boedo viene de perder dos partidos seguidos, 4-1 en el Nuevo Gasómetro ante Central Córdoba de Santiago del Estero y el clásico ante Huracán 2-0, de visitante.



El club azulgrana se ubica en la décima posición en la Superliga del fútbol argentino, con la cosecha de 16 puntos.



San Lorenzo recibirá en su estadio el próximo miércoles 30 de octubre a Defensa y Justicia, en partido válido por la undécima fecha de la Superliga de Primera División de fútbo, que comenzará a las 17 y dirigirá Darío Herrera.