Pizzi es el principal candidato de los dirigentes para reemplazar a Almirón

Los dirigentes de San Lorenzo ya tienen al elegido para reemplazar a Miguel Almirón como director técnico del equipo: Juan Antonio Pizzi. El entrenador ya estuvo en el club entre octubre de 2012 y diciembre de 2013, cuando se consagró campeón del Torneo Inicial.

Su representante -Ricardo Schlieper- no lo descartó, aunque aseguró que todavía no hubo un ofrecimiento formal. “Un llamado así te impacta, pero todavía no existió. Su idea no era volver a la Argentina, pero deberá analizar la posibilidad para dar una respuesta", afirmó en radio Rivadavia.

El empresario indicó que “hay un par de oportunidades europeas de las que se espera una contestación”. Además, agregó: “Su último paso fue en la Selección de Arabia Saudita, donde en enero finalizó su contrato. A partir de allí se encuentra en Santa Fe”.

La carrera como director técnico de Pizzi comenzó en Colón, club del cual es hincha. Luego siguió en Universidad San Martín (Perú), Santiago Morning y Universidad Católica (Chile), Rosario Central, San Lorenzo, Valencia (España), León (México) y el combinado trasandino.

Además del título con San Lorenzo (el primero en la gestión de Matías Lammens y Marcelo Tinelli), el entrenador consiguió otras dos estrellas. La primera fue en Universidad Católica, mientras que su última conquista fue con el seleccionado chileno en la Copa América 2016.

Hay varias alternativas que maneja la dirigencia del Ciclón, en caso de que las charlas con Pizzi no prosperen. La lista la integran Edgardo Bauza (no trabajaría en lo que resta del año), Néstor Gorosito , Hernán Crespo y Sebastián Beccacece (se quedaría en Defensa y Justicia).