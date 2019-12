Plaini: "En los momentos decisivos, Juntos por el Cambio privilegia a los sectores concentrados"

El senador por la provincia de Buenos Aires y Secretario General del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, cuestionó que "en los momentos decisivos, Juntos por el Cambio siempre privilegia a los sectores más concentrados", al referirse al debate por la ley impositiva provincial, trabada en el parlamento por un sector de la oposición.



En diálogo con El Destape Radio, Plaini sostuvo que "la oposición dijo una cosa y terminó siendo otra", y agregó: "Pensamos que si hubo acuerdos entre (el gobernador Axel) Kicillof y María Eugenia Vidal los iban a respetar, pero se ve que no".



"Como resultado, no le dan el instrumento al gobernador que ganó la elección en primera vuelta con más de 15 puntos de diferencia, que es la ley impositiva", que para Plaini es "imprescindible de aprobar", y en ese punto aseveró: "Esperamos que nos pongamos de acuerdo esta semana, o a más tardar en la próxima".



Para Plaini, "a Cambiemos no le preocupan los sectores más postergados y protegen a los más acomodados”; al tiempo que consideró que "la clase media en la provincia de Buenos Aires fue uno de los sectores más afectados" por el gobierno anterior.



"El gobernador pidió a la oposición que ponga un interlocutor”, dijo Plaini, y agregó que “dicen que la conductora es Vidal pero está en París, y es muy difícil coordinar de esta manera”.



Por otra parte, el dirigente se refirió al bono de la CGT y destacó que hace unos días "hubo una importante reunión del Consejo Económico y Social", y que "el número del bono todavía no está", aunque "hay gremios que lo tienen por acuerdo paritario".