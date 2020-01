Platense le ganó un partido amistoso a Camioneros del Federal A

Platense superó hoy por 4-1 a Camioneros, del Federal A, en amistoso de preparación previo a la reanudación oficial de la actividad en el campeonato de la Primera Nacional de fútbol, pautada para febrero próximo.



El equipo de Vicente López se impuso al cabo de un cotejo que comprendió dos tiempos de 45 minutos y que se disputó en la cancha principal de la entidad de Esteban Echeverría.



Los goles del elenco que dirige Fernando Ruiz fueron obra de Roberto Bochi, Joaquín Susvielles e Ian Puleio (2). El descuento lo consiguió Jonathan Campo.



El conjunto 'marrón' disputará un nuevo amistoso este sábado ante All Boys, en Floresta, a partir de las 9.



Y en la reanudación oficial de la competencia, el equipo 'calamar' se medirá con Ferro, como local, por la decimosexta fecha.







-Síntesis-



(1) Camioneros: Cristian Cottone; Facundo Ardiles, Sebastián Alvarez, Nelson Alegre Rojas y Leonardo Vitale; Enzo Chamorro, Brian Musarella y Jonathan Campo; Damián De León, Fernando Pasquale y Juan Zaninovich. DT: Abel Aníbal Alves.



(4) Platense: Andrés Desábato; Cristian Marcial, Manuel Capasso, Gastón Suso, Juan Infante; Facundo Curuchet, Roberto Bochi, Hernán Lamberti y Gonzalo Bazán; Joaquín Susvielles y Javier Rossi. DT: Fernando Ruiz.







Goles en el primer tiempo: 16m. Bochi (P); 29m. Susvielles (P); 35m. Campo (C)



Goles en el segundo tiempo: 17m., y 31m. Puleio (P)







Cambios en el segundo tiempo; Nahuel Clavero por Desábato, Facundo Szarko por Marcial, Nahuel Iribarren por Capasso, Luciano Recalde por Suso, Tomás Castello por Infante, Franco Baldassarra por Curuchet, Marcelo Vega por Bochi, Alfredo Ramírez por Lamberti, Leonardo Baima por Bazán, Ian Puleio por Susvielles y Matías Tissera por Rossi (P); Joaquín Pettino por Zaninovich, Leonel Acosta por De León, Axel Musarella por Campo, Luciano Guarracino por Cottone y Enzo Sotelo por Chamorro (C)







Estadio: Camioneros (Esteban Echeverría)



Arbitro: Diego Velázquez.