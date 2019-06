Tras ser electa diputada provincial de Santa Fe por el partido Unite por la Familia y la Vida, Amalia Granata habló sobre su futuro.

"Ayer recordábamos con Leo, mi pareja, que cuando yo comencé con la política, mi hijo Roque tenía tres meses. Yo lo dejaba y me venía hasta acá. Todo ese sacrificio que hicimos en familia valió la pena, porque los resultados fueron increíbles", dijo Granata.

Además, anunció algo con respecto a su carrera televisiva: "El 30 de noviembre dejaría los medios, porque asumo el 10 de diciembre. Por el momento sí me voy a quedar con (Marcelo) Polino y Yanina (Latorre) en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien. Pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios".

En cuanto a su próxima vivienda, aseguró que se quedará en Rosario para atender a las cuestiones relacionadas con su nuevo rol en la política. No obstante, aún no definieron si toda su familia se muda para acompañarla o se quedan en Buenos Aires.

Hizo también referencia al momento en que fue a votar: "La presidenta de mesa me recibió con el pañuelo verde, tanto en las PASO como en las generales. Eso habla de la actitud de ella. Yo llevé facturas a toda la mesa, porque están muchas horas trabajando. El pañuelo que tenía puesto, si no corresponde es un tema de ella. Yo fui a votar, feliz", manifestó Granata.

La periodista adelantó cuáles serán los proyectos a los que se dedicará como diputada: "Me enfoco particularmente en la niñez y las mujeres. Tenemos proyectos con el tema de la adopción. En general, se complica adoptar a los chicos, por eso queremos que esto cambie para que los chicos dejen de estar institucionalizados de ocho a diez años y dejen de estar de familia en familia".

"A los políticos no les importa, porque los niños no votan. Pero a mí me preocupan y me ocupan los niños. Ellos son el futuro y tenemos que poner el foco ahí. Sobre todo después de los resultados de las estadísticas que se dieron a conocer la semana pasada. Vimos que el 51% come una vez al día. Si no cuidamos a los niños no tenemos futuro", concluyó Amalia.

Fuente: Infobae.