Poner en condiciones las escuelas para el inicio de clases costará $480 millones

A poco más de un mes para el inicio del ciclo lectivo 2022, el Gobierno de San Juan ya puso en funcionamiento la maquinaria estatal para dejar en condiciones los establecimientos educativos. Son 450 los que necesitan algún tipo de mantenimiento y para eso la inversión a realizar rondará los $480 millones, $150 millones más de lo destinado en 2021, según explicó Marcelo Mattar, director de Mantenimiento y Obras Menores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Los arreglos en las escuelas se encaran bajo dos modalidades, por administración con personal de gobierno y por licitación con empresas privadas. La tarea con el personal estatal ya inició el pasado día lunes y con las empresas iniciará el próximo 31 del corriente, tal cual adelantó el funcionario.

“Debemos intervenir en 450 establecimientos. Luego del relevamiento realizado iniciamos las obras con el personal de la dirección y el lunes entrante ya estarán trabajando las empresas. Hay otras 37 escuelas donde interviene Infraestructura Escolar, ya que las tareas a realizar son más grandes. Esto tiene que ver con obras de consolidación de edificios que fueron afectados por el terremoto”, explicó Mattar.

El funcionario comentó también que los problemas a solucionar por su repartición pasan principalmente por “acondicionar circuitos eléctricos, cambio de llaves, cableados, colocación de llaves a tierra y el reemplazo de luminarias. También la refacción de sanitarios, con la reparación de pérdidas de agua y la limpieza de los tanques”. Además, se encargan de todo lo referido a la carpintería con la reposición de vidrios y el cambio de puertas y ventanas.

“Todos los años lanzamos y ponemos en funcionamiento un plan de mantenimiento de los establecimientos escolares buscando que lleguen en óptimas condiciones al inicio de las clases y en este 2022 no será la excepción. De todas formas debemos decir que las escuelas no están en malas condiciones, ya que la utilización no fue la de años anteriores”.

La falta de agua, el gran problema

Tal cual publicó DIARIO HUARPE días atrás, el principal problema a solucionar para el inicio del ciclo lectivo pasa por la poca presión de agua en las escuelas lo que genera que salga apenas un hilo de los surtidores.

Mattar destacó que es una constante durante estos meses de verano, pero tratarán de solucionarlo antes de que comiencen las clases el 2 de marzo.

“El agua es un problema bastante recurrente, ya sea en el abastecimiento o en la presión que trae la red. En algunos departamentos es insuficiente y no logran llenar las reservas o recargar los tanques para abastecerse”, sentenció el funcionario.

Trabajo en los departamentos

El titular del organismo relató que en los departamentos alejados hay un trabajo que se inició en medio de la pandemia y que ahora se sostiene con algún mantenimiento rutinario, pero que en párrafo generales están cubiertos con lo infraestructural. Sin embargo, reconoció que todavía tienen una deuda con las sierras en Valle Fértil. Actualmente, el trabajo está centralizado en el Gran San Juan, principalmente en Chimbas, Capital, Rivadavia y Rawson.