El concierto de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ, programado para esta noche en el Auditorio Juan Victoria, fue suspendido a raíz del fuerte temporal que azotó a San Juan durante las últimas horas.

La Universidad Nacional de San Juan informó oficialmente la cancelación este viernes, explicando que la medida se adoptó como consecuencia de las ráfagas de viento que se registraron en la provincia y que motivaron precauciones en distintos espacios públicos.

El espectáculo, de entrada libre y gratuita, incluía un programa destacado con dos obras centrales: la Sinfonía N°6 de Serguéi Prokofiev y Introducción, Tema y Variaciones Op. 120 para Oboe y Orquesta de Johann Nepomuk Hummel. La presentación contaba con la participación del solista Federico Salas y la dirección invitada de Emmanuel Siffert.

Desde la casa de altos estudios indicaron que la prioridad es resguardar la seguridad de músicos, personal y público. Aún no se confirmó una nueva fecha para la realización del concierto.