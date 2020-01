La protagonista publicó las imágenes en sus redes y el posteo se hizo viral.

“Sesión de fotos con Kenai sale mal”, escribió Lara Sanson en sus redes. Las dos primeras imágenes mostraban a la joven abrazando al perro de un amigo y la tercera, éste mordiéndole la cara. Y también hubo fotos del resultado: más de veinte puntos “de ambos lados” de su rostro.

Lara Sanson con Kenai, el perro de su amigo.

Inmediatamente la publicación se hizo viral y la joven tucumana recibió gran cantidad de comentarios al respecto, sobre todo de gente que vivió situaciones similares.

MIRÁ TAMBIÉN La sesión de fotos con una perra que terminó mal

Así quedó el rostro de la chica.

Según el Club Argentino de Criadores del Perro Ovejero Alemán, este tipo de perro es uno de los que mejor rendimiento saca en el adiestramiento, por su carácter voluntarioso y de entrega a su dueño.

Nos comunicamos con un especialista en conducta animal, el etólogo Claudio Gerzovich Lis, para consultarle por qué cree que el can respondió de esta manera y fue contundente en su respuesta: “Lo que hizo esta chica indica un profundo desconocimiento del comportamiento de un perro. No puedo decir por qué la mordió porque es una situación que desconozco, pero si me guío solo por las fotos, lo que está haciendo esta chica no es correcto. Y el perro reaccionó, obvio de una manera que ella no esperaba. No fue un accidente. Se podría haber evitado. ¿Y cómo se evita? Con conocimiento. Abrazar y poner la cara al lado de la de un perro con el que no se tiene una interacción habitual, es absolutamente inadecuado y peligroso”.

El posteo de la joven se hizo viral inmediatamente.

Fotos: Redes sociales.

La entrada Por qué el perro de la sesión de fotos mordió a la joven, según un psicólogo de mascotas se publicó primero en GENTE.