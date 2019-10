Posponen la marcha del Orgullo LGTBI en La Plata para el 9 de noviembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La 6ta. Marcha del Orgullo LGTBI de la provincia de Buenos Aires que se iba a realizar en La Plata mañana fue postergada para sábado 9 de noviembre debido a "la falta de respuesta del municipio" a la autorización solicitada para llevarla adelante, informaron hoy los organizadores. "Nunca nos dieron respuesta ni mandaron un mail ni nos llamaron, nada al día de hoy, entonces nos vimos obligadas a suspenderlo. Nos tenemos que proteger, ¿Mirá si llega a pasar algo y ellos dicen que ellos no autorizaron nada?", dijo hoy a Télam la presidenta de la organización Otrans, Claudia Vasquez Haro. La Comisión Organizadora de la marcha difundió un comunicado en el que denunció la falta de respuesta municipal y anunció la suspensión del evento por considerar que "no estaban garantizadas las medidas de seguridad". Sin embargo, fuentes de la municipalidad indicaron hoy a Télam que si bien hubo un mal entendido con la presentación de la nota, "la misma estaba autorizada". "Hubo un problema con el ingreso de la nota. La ingresaron por Mesa de Entrada y no al área de Control Urbano, pero luego giró y en este momento está prevista la cobertura del evento sin inconveniente alguno", dijo una fuente de la comuna. Por su parte, el comunicado de la organización aseguró que "el 4 de octubre presentamos una nota con recorrido y horario para avisar a las autoridades de tránsito qué calles iban a estar cortadas durante nuestra marcha. Sin embargo, ayer (jueves) nos dijeron que no garantizan la seguridad". "Esta falta de garantías pone en peligro a quienes marchan, a les feriantes y artistas que están convocades", añadió el texto. "Todos los años hacemos la misma presentación y el mismo ingreso en la Mesa de Entrada, esto no es nuevo para nosotras; sin embargo ahora dicen que está autorizada tras el comunicado. Buscaron invisibilizar nuestro reclamo", dijo Vasquez Haro, tras confirmar la nueva fecha del evento para noviembre. La dirigente insistió: "necesitamos un papel escrito que nos diga que ellos están al tanto y asumen esa responsabilidad; la de la seguridad del evento y como no la tuvimos, pasamos la marcha para el 9 de noviembre".