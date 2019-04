Precios congelados y promos, las estrategias para atraer turistas

A más de una semana de la llegada de la Semana Santa, se viene registrando un porcentaje menor de reservas en las cabañas y lugares turísticos de la provincia. Ante esta merma en la clientela son muchos los prestadores turísticos que han optado por dar congelar sus precios e implementar promociones con el objetivo de fomentar el consumo.

Este diario realizó un relevamiento entre los prestadores turísticos de la provincia, algunos de los consultados dijeron que no tienen ni una reserva para el fin se Semana Santa, es es el caso de unas cabañas de Zonda en donde se mostraron confiados en que "seguramente" llegarán clientes sin reserva y podrán alquilar. Otros prestadores en cambio explicaron que si han tenido reservas y reciben consultas a diario, igualmente reconocieron que han visto una merma de casi del 10% en la cantidad de llamados y consultas.

Con este panorama complicado, los comerciantes han optado por congelar sus precios y no ir actualizandolos de acuerdo al índice de inflación. Si bien son pocos los que pueden mantener el mismo precio que para la Semana Santa del año pasado, muchos han optado por dejarlos congelados por lo menos desde octubre del año pasado.

"Es así como los precios han alcanzado una suba de no más del 30% se se los compara con los del mismo periodo del año pasado. "No podemos subir de acuerdo a los incrementos de costos porque si no nos alquila nadie, aseguró Saul Soriano, propietario de un hospedaje en Caucete. Este hombre contó que para Semana Santa él "siempre tiene lleno total" ayudado por los fieles de todo el país que viajan a la Difunta Correa.

En el caso de Soriano, él cobra $1.000 el la habitación para dos personas, "se que debería cobrar por lo menos $200 o $300 más pero si lo subo me va a costar alquilar", aseguró el hombre.

Este panorama se repitió en la mayor parte de los prestadores consultados que respondieron que, en comparación con 2018, han tenido aumentos en los sueldos de los trabajadores, en insumos de limpieza y hasta la comida que ofrecen a los huéspedes, pero han tratado de absorver parte de estas subas como una forma de atraer más clientela.

Teniendo en cuenta este dato se pueden encontrar alojamientos en cabañas de primer nivel que auspician en sitios de turismo internacional como Trivago o Booking que cobran 64 dólares por una cabaña doble en Ullum, en Zonda hay cabañas por $2.500 el día para 5 personas o en Barreal se encuentran cabañas para 2 personas a $2.300 el día o una habitación para 3 a $1.800.

Además de congelar precios, hay otro grupo de prestadores que han optado por hacer promociones. Por ejemplo, Ángel Carracedo en Zonda ofrece un precio promocional de 3 noches con cuatro días de estadía. Es que el cuarto día se le permite al pasajero la permanencia en el lugar hasta las 20 horas. En este caso el precio de las cabañas es de $8.500 para dos personas y $11.000 para 4 huéspedes. Además de este día extra, hay otros prestadores que ofrecen una comida incluida, ropa blanca o vajilla como una forma de atraer a los turistas.

En cuanto a la procedencia de las personas que han hecho reserva, los consultados explicaron que tiene reservas de personas que vienen de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y La Rioja.