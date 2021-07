Preocupación por un sanjuanino de 60 años perdido hace 10 días: “En algún lado tiene que estar, no se lo puede tragar la tierra”

Hace diez días, el 26 de junio, Juan Antonio Moreno salió de su casa ubicada en el barrio Palermo a comprar mercadería para hacer el almuerzo y no regresó. Sus familiares están preocupados, ya no saben por dónde buscar así que colocaron en redes un pedido para ver si algún sanjuanino puede aportar algún dato de él.

El hombre de 60 años vive con una tía. Sus familiares creen que podría haber discutido por alguien y por esa razón haberse ido de la casa, aunque no están seguros.

Es esquizofrénico, pero su sobrino Gabriel aseguró que “se maneja muy bien en la calle, sale caminando, no tiene problemas, hasta tiene una moto”, contó. Ese 26 de junio Moreno tomó la decisión de irse y aún no volvió.

No tiene celular así que de esa forma no pueden contactarlo. Sus familiares ya realizaron la denuncia en la Comisaría 4º, pero aún no tienen datos sobre él. Además, todos los días salen a buscarlo por lugares en los que creen que podría estar. Por ejemplo, cuando jugó Argentina el sábado, su sobrino Gabriel recorrió diversos bares con la esperanza de encontrarlo. Hizo esto porque a su tío le gusta mucho el fútbol así que pensó que podía hallarlo.

Sus familiares están preocupados porque no saben nada. Ya llamaron a los hospitales de la provincia para ver si estaba en alguno de ellos y no lo encuentran. “No sabemos si tomó algún colectivo hacia algún lugar o si salió de la provincia, si sabemos que no está en algún hospital”, contó Gabriel.

“En algún lado tiene que estar, no se lo puede tragar la tierra”, agregó.

Como aún no tienen novedades, están averiguando por diversos lugares. Fue así que llamaron a varias remiseras de la provincia para ver si alguno de los remiseros o taxistas lo vieron, pero aún no hallaron algún dato que los acerque al paradero de Juan Antonio.

El único dato que tienen es el que aportó un sanjuanino que les avisó que creía haberlo visto en la Peatonal el sábado cerca de las 12.30, razón por la que desde el Cisem les aseguraron que iban a revisar las cámaras, pero aún no les comunican si era él o no.

Juan Antonio suele andar con una campera gris, que creen que es la que usaba al momento de ir, es robusto, mide aproximadamente 1.70 metros y suele andar con una bolsita de tela en la mano.

Quienes puedan aportar algún dato pueden comunicarse al 2644039664, a la Comisaría 4º al 4231880 o al 911.