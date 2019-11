Presidente brasileño defiende proyecto de ley que exime de responsabilidad a policias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente brasileño Jair Bolsonaro respaldó hoy un proyecto de ley del gobierno enviado al Congreso que contempla eximir a policías y miembros de las fuerzas de seguridad de eventuales condenas y sanciones por operativos represivos.



"El proyecto nuestro se trata de GLO (Garantía de la Ley y el Orden)" y con él se pretende ampliar la llamada 'Ley de Exclusión de Ilicitud', contemplada en el Código Penal, dijo Bolsonaro.



Durante una conferencia de prensa en la Escuela del Comando del Estado Mayor en Río de Janeiro, el mandatario se refirió a las misiones realizadas por orden expresa de la Presidencia, informó la agencia EFE.



Las GLO se realizan por un tiempo limitado en los casos que se hayan agotado el uso de las fuerzas tradicionales de seguridad pública.



En el actual Código Penal está contemplada la "Ley de Exclusión de Ilicitud" solo para las Fuerzas Armadas.



Pero con la propuesta de Bolsonaro se pretende extender para las Policías Federal, de Carreteras, Militarizada, Civil, Cuerpo de Bomberos y el grupo elite de la Fuerza Nacional de Seguridad, que actúen bajo la GLO.



El proyecto de ley del Poder Ejecutivo forma parte de un paquete de cuatro medidas propuesto por Bolsonaro desde su campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Brasil en los comicios de fines de octubre de 2018.



El ministro de Justicia, el ex juez federal Sergio Moro, elevó la propuesta al Congreso pero la 'Exclusión de Ilicitud' fue excluida por el Legislativo.



El jefe de Estado puso como ejemplo la hipotética situación de un joven policía de veinte años que pueda enfrentar de "imprevisto" una operación de GLO y, en caso de ser sometido a una auditoría militar, ser eventualmente condenado a entre doce y treinta años de prisión.



"Eso no es justo (una eventual condena) y tampoco es que un militar va a salir cometiendo excesos y absurdos por causa de eso (la modificación). Eso no pasa por nuestra cabeza, pero si hay exceso doloso habrá castigo", dijo Bolsonaro.



Brasil registró en 2018 un total de 57.341 asesinatos, con una caída del 10,4 % frente al récord de 64.021 muertes violentas en 2017.



Estas cifras constituyen la primera reducción del indicador en los últimos tres años, de acuerdo a un informe divulgado en septiembre por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública.



Dichos registros indican que la tasa de muertes violentas en Brasil cayó desde 30,8 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 27,5 por cada 100.000 habitantes en 2018, una de las mayores del mundo.