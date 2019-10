Presidente de bloque oficialista en la Legislatura espera avance en las transferencias a la Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del bloque oficialista en la Legislatura porteña, Daniel Presti, ponderó hoy los resultados electorales que le dieron la victoria a Horacio Rodríguez Larreta y dijo que espera que el nuevo gobierno nacional "avance" en la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad.



"Esperemos que el nuevo presidente (Alberto Fernández) avance como lo hizo (Mauricio) Macri en las transferencias, algo que, lamentablemente, el Congreso Nacional no acompañó", señaló el legislador.



En ese sentido dijo que no le parece "prudente" que ese trámite se realice antes del 10 de diciembre, fecha del cambio de gobierno, y afirmó que "los 60 diputados que conforman la Legislatura coinciden en la necesidad de la autonomía plena de la Ciudad y el reclamo por el traspaso de la justicia de todos los fueros".



Sobre las elecciones, Presti dijo en un comunicado que en la Ciudad de Buenos Aires se dio un resultado "extraordinario, histórico, donde Horacio Rodríguez Larreta ve plasmado el trabajo realizado durante años".



"Es el acercamiento con los vecinos que no solo se produce en campaña, sino durante los cuatro años de gestión", afirmó.



"Creemos que se hizo una elección muy buena, en un contexto económico difícil, lo que resalta mucho más lo de la Ciudad", dijo Presti quien además dijo esperar que el próximo gobierno nacional "gobierne para todos, de la mejor manera posible, y sin corrupción".