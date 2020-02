Primera reunión paritaria docente en la Ciudad sin una oferta de aumento salarial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los gremios docentes de la Ciudad pidieron hoy, durante la primera reunión paritaria con el Gobierno porteño, una suba salarial "de al menos un 40 por ciento" y mecanismos de actualización mensual del sueldo de acuerdo a la inflación pero el Ministerio de Educación supeditó las definiciones hasta que se cierre la paritaria a nivel nacional.



Así lo informaron a Télam fuentes de la cartera educativa y de los gremios que participaron de la mesa de diálogo "sobre el salario y las condiciones laborales", que fue convocada por el Ministerio de Educación y se extendió por dos horas en la nueva sede de la cartera educativa en el Barrio 31 de Retiro.



El encuentro estuvo encabezado por la ministra Soledad Acuña y el subsecretario de Carrera Docente, Manuel Vidal, y participaron representantes de los 16 gremios docentes.



Fuentes del Ministerio confirmaron que "el Gobierno de la Ciudad no hizo una oferta salarial en este primer encuentro", porque "se espera que primero haya avances en la instancia nacional", una decisión que "fue compartida por la mayoría de los sindicatos de la ciudad con representación nacional".



La secretaria de UTE-Ctera, Angélica Graciano, explicó a Télam que las demandas que llevó el gremio a la reunión "van en torno a que en esta mesa se trate el tema del aumento salarial y que haya vacantes para todos, así como mecanismos para que no perdamos contra la inflación".



"Queremos discutir un mecanismo de indexación mensual de los salarios porque la cláusula gatillo fue un artificio que nos hizo perder tiempo en la actualización", evaluó y destacó que el sector espera "una propuesta de parte del Gobierno de la Ciudad porque no tenemos un porcentaje de suba ya que no sabemos lo que va a pasar con la inflación".



Respecto del argumento esgrimido por las autoridades porteñas de esperar al avance de las negociaciones paritarias nacionales para lanzar una oferta de recomposición salarial, Graciano se diferenció al indicar que, en cambio, "lo que plantearon es que tienen problemas con el tema de la coparticipación".



La gestión de Horacio Rodríguez Larreta inició semanas atrás un diálogo con el Gobierno nacional a raíz de la posibilidad que le sea reducido al distrito porteño el porcentaje del 3,5 que recibe la Ciudad por los fondos coparticipables.



Al respecto, la delegada gremial señaló que la paritaria docente "no debería estar atada a la coparticipación porque cuando subió el nivel hace tres años, con Mauricio Macri como Presidente, los salarios docentes no mejoraron, por lo que este planteo es incompresible".



La secretaria gremial de ADEMyS, Amanda Martín, en tanto, dijo a Télam que en la reunión "no hubo planteo o propuesta salarial y eso parece preocupante".



"Ademys hizo un planteo de recomposición salarial de 40 por ciento al menos para todos los cargos y escalas y llevar el inicial a 40.000 pesos por jornada simple, además de una cláusula de actualización mensual automática de acuerdo al Indice de Precios de la Ciudad", añadió.



En tanto, el Ministerio de Educación informó que durante la primera reunión se acordó establecer "tres comisiones de trabajo permanentes durante el año con el objetivo de abordar distintos aspectos que hacen a la tarea docente". Las comisiones serán Condiciones Laborales, Salud Laboral y Salarial.