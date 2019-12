Productores mendocinos venden 5.000 kilos de ajo a Taiwán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Contenedores con 5.000 kilos de ajo mendocino por un monto de US$ 200.000, partieron esta semana rumbo a Taiwán como parte de la estrategia de comercializar este producto regional a mercados a los que China no llega, informó hoy el ministerio de Economía provincial.



"La venta de los cinco contenedores se concretó por un monto total de al menos 200.000 dólares y son varias las empresas asociadas que ya enviaron al menos 5.000 kilos en bolsas de 20 kilos de ajo cepillado", agregó la cartera.



Las perspectivas del ajo para la temporada 2019/20 "son excelentes ante una demanda firme del exterior alimentada por una menor oferta del producto de China y España que son nuestros principales competidores", explicó Mario Lázzaro, director gerente de ProMendoza.



"Es probable que las cifras ronden la venta de 60.000 toneladas exportadas esta temporada superando ampliamente el 2016/17, pero inferior a las 76.000 toneladas exportadas la temporada pasada por falta de disponibilidad del producto, tenemos menos ajo sembrado este año", aclaró Lázzaro.



"Este año esperamos que se mantenga el mercado de Brasil, dado que el 80% de la producción local va allí, con una mejora incluso de la rentabilidad, por la demanda firme", agregó.



El director gerente resaltó que "es muy importante que productores y exportadores observen el comportamiento del mercado internacional y desde el punto de vista técnico asesorarse con ProMendoza para que puedan evaluar las expectativas para el futuro, porque es probable que en la próxima temporada los precios sean menores que este año", enfatizó.



Voceros de Economía resaltaron que Taiwán "es un mercado de gran importancia para el sector ajero de Mendoza debido a que es el primer mercado que demanda este producto en noviembre de cada año cuando comienza la temporada".



Taiwán es un país que se caracteriza por adquirir ajo que no es muy demandado por otros mercados, es decir con un calibre inferior, y que compra a precios muy competitivos para Mendoza, lo cual le da un buen comienzo de temporada ajera a la provincia.