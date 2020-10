Qué dijeron desde el 107 tras las quejas de personas sospechosas de Covid-19

Tras los reclamos de sanjuaninos al 107 por las respuestas que recibían cuando llamaban aquellas personas que eran sospechosas de coronavirus, la línea de emergencias aclaró el tema.

Las principales quejas eran porque desde el 107 les decían que iban a ir a hisopar a estas personas con síntomas de Covid-19 y esto no ocurría. No obstante, el director del servicio, Juan Valiente, aclaró en diálogo con DIARIO HUARPE que ellos no realizan PCR.

“Nosotros desde el 107 no hacemos hisopados ni test rápidos”, aclaró.

Actualmente les llegan cerca de 300 llamadas diarias referidas al coronavirus y otras 150 o 160 de otras patologías. Antes del brote de Caucete recibían unas 20 sobre Covid-19. Después del brote las consultas promediaron las 200 y hace al menos 10 días reciben unas 300 diarias.

Valiente explicó que cada vez que ingresa un llamado, se le toma el motivo por el cual recurre al servicio y, si es por coronavirus, realizan un triage telefónico para luego clasificar ese caso ese en leve, moderado o severo.

Los asintomáticos que llaman porque estuvieron en contacto con alguien que dio positivo son incluidos en la categoría de leves. En ella también ingresan los que tienen síntomas de baja gravedad como tos o fiebre.

“Se los asume como sospechoso de Covid, se los pone en la categoría de leves, se los carga en una planilla que va directamente a Epidemiología del Ministerio de Salud y desde Salud las contactan para programar el hisopado, pero no es una tarea del 107”, explicó Valiente.

En cambio, si ingresan en la categoría de moderados o en la de severos realizan una consulta domiciliaria y, si el caso lo amerita, el traslado hacia centros de salud u hospitales.

A los moderados los pueden trasladar a un hospital de segundo nivel entre los que están el de Albardón, Caucete, Pocito y Media Agua o también al sector Clínica Médica del área Covid del Marcial Quiroga o el Rawson. Si son severos van a las áreas Críticas de los dos principales hospitales públicos de la provincia.

Con respecto a las quejas de los sanjuaninos por el servicio del 107, Valiente aseguró que “los leves y los asintomáticos son los que están insatisfechos por el sentido de que quieren que el 107 los vaya a hisopar o les haga el test”, aclaró.

Además, reiteró que esas personas asintomáticas y aquellas con síntomas leves deben quedarse en sus domicilios debido a que ellos se encargan de enviarles los datos a Epidemiología y esta área es la que se encarga de contactarlos.