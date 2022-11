Qué dijo Lionel Messi luego de la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita

El debut de la Selección de fútbol de Argentina no se dio como lo esperaba el país y en un cambiante y sorpresivo partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó por 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Con un gol de penal de Lionel Messi a los 10 minutos y tres goles anulados por off side en el primer tiempo, el plantel no logró evitar errores defensivos y le costó una dura derrota.

Sin embargo, tras el shock por el resultado y la tristeza por no poder comenzar el Mundial con confianza y tranquilidad, Lionel Messi brindó unas palabras que tranquilizaron a los fanáticos. “A la gente le digo que confíe, que este grupo no los va dejar tirados”, sentenció el capitán de la albiceleste.

Publicidad

"Hace mucho tiempo que no teníamos un golpe tan duro y ahora hay que demostrar que es un grupo de verdad” Lionel Messi

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con este resultado, Argentina perdió el invicto de 36 partidos que había obtenido y no alcanzará el récord batido por la Selección de Italia. No obstante, lo que preocupa al equipo ahora es ganar los próximos duelos de la fase de grupos para poder seguir en competencia. El sábado a las 16hs de Argentina se enfrentará a México y el día miércoles 30 de noviembre a las 16hs horas a Polonia.

Para tranquilidad del equipo y de los fanáticos, el partido entre México y Polonia terminó 0 a 0, por lo que el futuro del seleccionado no es tan comprometedor luego de la derrota.

Qué dijeron los otros jugadores sobre la derrota de Argentina

Alejandro 'Papu' Gómez se expresó en sus redes y dijo: "Confío en los míos a muerte. No es el resultado que deseábamos pero no tengo dudas que nos va a hacer mas fuertes. El sábado todos juntos".

Lautaro Martínez por su parte expreso su confianza total por el equipo y sentenció: "Confío en este grupo, en este equipo". Ángel Di María aseguró que hay que mirar para adelante como siempre lo hizo la Selección Argentina que todavía queda mucho.