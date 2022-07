Qué es el salario básico universal del que habló la nueva Ministra de Economía

El día lunes asumió en el Ministerio de Economía de Argentina Silvina Batakis, la nueva ministra tuvo el respaldo del arco político afín a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, algunas personalidades de la política, como Juan Grabois, le pidieron que tome rápidamente la birome y no la suelte. Con esto se refirieron a tomar medidas necesarias para mejorar la situación económica de la ciudadanía argentina.

En este contexto, Batakis se refirió al Salario Básico Universal. "Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, declaró la nueva ministra. Se trata de un ingreso que atendería a personas entre 18 y 64 años en situación vulnerable.

Publicidad

Silvina Batakis. Fuente: Minuto Uno

Lo que aún no se sabe es si avanzará como ley o como decreto, ya que lo consideran sumamente necesario y aún no fue tratado en el Congreso a pesar del proyecto presentado por el Frente de Todos. El creador del proyecto, Itai Hagman explicó que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto.

El monto que representó en mayo fue de 14.400 pesos argentinos, y con ello se alcanzaría una base de ingresos para que las y los argentinos pueda formarse, terminar el colegio, o no caer en trabajos inhumanos al tener un plato de comida asegurado con el Salario Básico Universal.