¿Quién es? El argentino que fue estrella en peleas clandestinas para crecer en las MMA

Un luchador argentino de 26 años tuvo que hacer cosas "fuera de la ley" para llegar a un gran lugar en las MMA. Se trata de Franco Tenaglia, quien vive en España y es peleador en el boxeo sin guantes de Bare Knuckle Fighting (BKFC). El 1 de julio se cruzará en Newcastle contra el local Rico Franco y está cerca de un combate por el título. A su vez, compite en la empresa Cage Warriors, de Artes Marciales Mixtas, y quiere llegar a UFC. Sin embargo, antes de todo esto, fue usado "como perro de pelea" en lugares clandestinos.

"En el colegio me la pasaba durmiendo. Entrenaba boxeo de 18 a 19, y kickboxing de 21 a 23. Me volvía en colectivo y caía tarde a mi casa. Al otro día me iba temprano al colegio. La pasaba mal y me iba peor, porque siempre estaba dormido. Tenía que descansar bien y no podía entrenar. Yo ya sabía mi plan, tenía una meta. Sé que suena mal, pero en Argentina no me tomaban en ningún lado y, si laburaba, me pagaban una mierda. No iba a poder hacer la guita para ir a Europa. Yo veía los presupuestos de cómo se vivía afuera y no llegaba. Primero probé en irme a Nueva Zelanda, donde no me dejaron entrar", le dijo Tenaglia a Infobae.

Además, Franco indicó: "No me dejaron entrar porque fui regalado, sin visa ni nada. Cuando me mandaron de vuelta, en el aeropuerto saqué un boleto para España. Pensé en que de ahí podía moverme para Holanda o Inglaterra, y entonces hice eso. Llegué a España con 350 euros. Pensé que con el papel de que era ciudadano me podrían dar el pasaporte… Pero al final no. Después tuve que volver a la Argentina por eso. Hice cosas súper locas por no tener papeles. Yo soy re salvaje. Estaba en modo supervivencia... Y a la mierda".

Supervivencia para crecer en las MMA

"Los tipos se hicieron amigos míos (en España). Yo hablaba un inglés aceptable. Me pidieron que les hiciera de seguridad mientras viajaban por España, y me pagaban la comida y los viajes. Justo el padre de uno de ellos era patrocinador de boxeadores. Ellos hacen peleas todos los fines de semana. Me pagaban 250 libras, 200 más si ganaba y 200 extras si noqueaba. Era un pibe, pero me ponían contra tipos grandes. Como vieron que a los primeros tres los dormí, les gustó. Yo estaba bien entrenado de Argentina", resaltó.

Por otro lado, Franco Tenaglia acotó: "Terminaba todo roto, pero tenía guita y vivía de eso. Me metí en un equipo y empecé a hacer MMA. Me recomendaron que me volcara ahí para que no me rompa todo, y porque tenía proyección más profesional. Me usaban como perro de pelea. Yo estaba ahí solo, sin familia, no hablaba tan bien el inglés y encima no tenía los papeles... No servía de nada si no podía pelear. Cuando me lesioné me sacaron todo y se me empezó a complicar la vida".

"Son eventos cerrados, de poco público. Va gente de mucho dinero que se emborracha, toma merca y empieza a apostar. Se pelean como perros de batalla. Hice un par de peleas y los chechenos se enamoraron de mí. Uno de los lugares al que fui era un garaje en el medio de las montañas y había hasta nieve. Los tipos están armados con AK-47, no es ninguna joda. Están todos con máscaras y no es por show. Si se pelean hooligans o barrabravas de la mafia de Polonia contra los de Serbia, si se arma un quilombo en el evento se pueden disparar y apuñalar. Son todos tipos re locos. Entonces, tenés que tener gente que organiza que sea potente", cerró el argentino que logró meterse de lleno en las MMA.