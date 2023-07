¿Quién es? El argentino que puede ganar 1 millón de dólares en MMA

Tras haber sido apartado de UFC por malos resultados, un peleador argentino se luce en las MMA. Se trata de Laureano Staropoli, quien cambió radicalmente su vida en cuatro meses. Estuvo con depresión y pensó en abandonar el deporte, pero luego consiguió conquistar Francia y quedarse con el cinturón de Peso Welter de la empresa Ares. Semanas después, firmó contrato con PFL, compañía estadounidense que le otorga al ganador de la competencia 1 millón de dólares.

"Pensé en abandonar. Tras mi salida de UFC pensé en retirarme porque estaba atravesando un momento de depresión muy grande. Mi entrenador me convenció para que siga trabajando y me dijo: ‘A partir de ahora van a llegar las buenas, las rachas positivas’. Me aseguró que cosas muy grandes iban a pasar en mi carrera. Y dicho y hecho. Pude superar toda esa frustración, depresión y malestar, y seguir", resaltó Staropoli al comienzo.

Publicidad

Por otra parte, sobre el millón de dólares que puede obtener si sale campeón de PFL, Laureano indicó: "Costó salir, es un trabajo arduo, mental y psicológico, pero pudimos atravesarlo por suerte. Fue muy emotivo lo del cinturón después de todo lo que pasé. Transformé todo lo que había vivido, todo lo malo que había pasado, en algo positivo. La vida me dio una nueva oportunidad y la estoy aprovechando muchísimo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Su carrera en las MMA podría cambiar para siempre

"Hoy PFL está pagando mucho mejor que UFC, está creciendo muchísimo y tener la posibilidad de ganar esa cantidad de dinero en un año es increíble, cosa que en UFC tenés que estar bastante tiempo para poder llegar a esos números. Por cada pelea también recibo dinero y las pagas son bastante buenas. El año que viene empieza la competencia en cuartos de final, luego semifinal y la final a finales del año que viene", agregó Pepi.

Para cerrar, Laureano Staropoli señaló: "No haría nada extravagante. Invertiría la plata y la haría trabajar para poder vivir tranquilamente de esto. Pensá que yo no tengo jubilación ni nada. Ese millón sería mi jubilación, así no me tendría que preocupar por qué hacer cuando deje de pelear. No gastarlo sino invertirlo todo para poder vivir de esto que tanto amo y me apasiona. Tengo que ser inteligente con la plata y saberla invertir bien para que no sea una necesidad ni para mí ni para mi familia".