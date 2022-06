El policía de la División Banda de música que se volvió viral

Por redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a dos efectivos policiales de la División Banda de Música de la Policía de San Juan, cantando con un pequeño de una escuela rural de Casuarinas, en 25 de Mayo. Todo surgió cuando de manera tímida, Santino se acercó hasta el dúo y les contó que una de las canciones que habían cantado durante el acto escolar le hacía recordar a una persona muy especial para él. Se trata de su abuela fallecida, a quien no tuvo la oportunidad de conocer en vida, pero por la que igual siente mucho aprecio. A modo de homenaje, los oficiales junto al pequeño de nueve años cantaron unas cuantas estrofas de la reconocida canción de Nahuel Penissi, "Universo Paralelo".

Con un poco de nerviosismo y sin entender aun lo que un simple video generó, Fabio Lemos, uno de los protagonistas, le contó a DIARIO HUARPE que todo sucedió el pasado 30 de mayo durante el acto de celebración del Primer Gobierno Patrio en la Escuela Juana Ibarborou, en el departamento veinticinqueño. “Ese día estábamos en un servicio con la banda en la escuela. Cuando ya nos estábamos retirando, un niño se acercó buscando hablar con nosotros” dijo el oficial.

Se trataba de Santino, un pequeño de nueve años que asiste a tercer grado de la escuela rural. Sus maestras lo describieron como un niño sumamente activo y sociable al que le encanta salir en todos los actos y disfruta mucho la poesía.

En la charla, el pequeño al borde las lágrimas les confesó que una de las canciones que ellos habían cantado durante el acto, le hacía acordar mucho a su abuela. “Santino llegó y nos dijo que la canción de 'Universo Paralelo' le recordaba mucho a su abuela, que estaba fallecida y que él nunca había podido conocer”, dijo Fabián.

En medio de esa emotiva conversación, el oficial intentó calmar al pequeño y le pregunto si se animaba a cantar con ellos la canción. Sin dudarlo ni un segundo, el niño respondió automáticamente que sí. “No sabemos quién grabó el video, nuestra intención era simplemente hacer sentir bien a Santino. Nunca esperamos que todo esto suceda”, contó el cantante.

Fabio Lemos, de 32 años, y “ullumero” como se describe él, pertenece a la banda desde hace más de tres años y desde muy chico estuvo inmerso en el mundo de la música. “Con la música arranqué desde muy chico, no recuerdo exactamente cuándo. Después le sume el baile, soy bailarín de folclore también”, contó el músico.

Si le preguntan cómo y cuándo inició todo su amor por el arte, confiesa entre risas que no sabe, que solo se recuerda de niño cantando todo el tiempo. Según las historias de familia, lo heredó de sus abuelos, a quienes tampoco pudo conocer en vida. En cuanto a su profesión dijo que también es algo heredado, ya se eligió el mismo camino que su papá, ya jubilado de las fuerzas.

El video filmado llegó a manos de Fabio y sin esperar lo que iba a pasar lo subió a su cuenta de TikTok donde comparte el trabajo que hace con la banda de música que tiene junto a amigos. “A mí me lo pasaron y lo subí como algo más, no espere que tomara tanta repercusión”, afirmó. El video donde se puede ver a Fabio y Santino, incluso fue reposteado por la banda de cuarteto La Konga.

Luego del acto no volvieron a tener contacto con el pequeño y confesó que le encantaría volver a cantar con Santino. “Fue una alegría grande al corazón, tanto para nosotros como para él. Yo te puedo contar como me sentí, pero es muy diferente a vivirlo. Sinceramente, me enamoré de su ternura. Me gustaría tener la oportunidad de charlar y volver a cantar juntos”, finalizó diciendo.