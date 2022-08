¿Quién es? La figura por la que va Boca, luego de la lesión de Zeballos

Tras la triste lesión de Ezequiel Zeballos, Boca Juniors pone la mira en una estrella del torneo local. Entendiendo que AFA acepte el pedido del "Xeneize", tendrán diez días para incorporar a un nuevo jugador. De esa forma, desde el elenco de La Ribera ya tendrían en el escritorio el nombre y apellido seleccionado. Se trata de un goleador de la Liga Profesional por el que ya fue River Plate y Colón de Santa Fe.

Mientras se muestra como un futbolista lento, realmente no lo es. Otros lo tildan de torpe, pero luce dotes que van muy en contra. Maneja bien su cuerpo y aprovecha su altura para todos los aspectos del juego aéreo. Pivotea de espaldas al arco y ya ha tentado a varios grandes. Se trata de Gabriel Ávalos, el nueve que está sacando lo mejor de sí mismo en Argentinos Juniors en estos días. Según Luis Fregossi, Boca irá por él en las próximas horas.

Días atrás, hablando con El Litoral, Ávalos dejó en claro que estuvo cerca de dejar el Milito a principios de año. "Estuve muy cerca de ir a jugar a Colón, fue a principios de este año, cuando había quedado libre a fines del anterior y no se dio por cuestiones de contrato. La verdad que lo veía como una buena oportunidad", fue lo que comenzó diciendo en ese entonces, señalando que por poco abandona a los de La Paternal.

Por su parte, Gabriel mencionó: "Conozco bastante la ciudad, es muy linda, muy parecida a las de mi país. No se olviden que yo jugué en Patronato y solía ir a Santa Fe. Creo que en cualquier momento puede pasar y me gustaría jugar allí. No es algo que tenga totalmente desechado para mi carrera". Hoy, con un gran presente en Argentinos Juniors, podría terminar jugando en Boca muy pronto, si las cosas van bien.

¿Se lo roba Boca a River?

Tiempo atrás, River también se mostró interesado en los servicios del goleador, pero terminó desistiendo. "Estuve cerca de llegar, pero no era prioridad por el arribo de Borja”, reconoció Gabriel Ávalos, en una entrevista con DSports Radio. En estos momentos, con Boca en la cuerda floja, con tres números nueve que no logran convertir desde hace más de diez partidos, su nombre pica en punta para ingresar por el "Changuito" Zeballos.