Quimsa visita a Franca en San Pablo e Instituto recibe a Valdivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Quimsa de Santiago del Estero se enfrentará a Franca en San Pablo, mientras Instituto de Córdoba recibirá a Valdivia de Chile, en dos de los encuentros con participación argentina programados para mañana, por la segunda ventana de competencia de la Básquetbol Champions League América (BCLA).



Por la zona B, en el estadio Pedrocao de Franca, el equipo brasileño se medirá con Quimsa, que ganó en el primer partido a Aguada de Uruguay, por 87-61. Arrancará a las 18.



El conjunto paulista, de buen comienzo en el certamen local (es líder provisorio con un récord 9-1), tiene en sus filas al tirador argentino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia).



El elenco santiagueño, por su lado, se impuso el fin de semana a Libertad de Sunchales (79-74), por la fase regular de la Liga Nacional (LNB).



En tanto, por el grupo C, en el gimnasio Angel Sandrín, el local Instituto de Córdoba (0-1) buscará, desde las 21.30, la recuperación ante Valdivia, que aún no debutó en esta novedosa competencia internacional, que reemplaza a la Liga de las Américas.



En el conjunto chileno se anuncian las presencias de los argentinos Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata), Ignacio Alessio (ex Ferro) y Juan Martín Cárdenas.



Por su lado, el bicampeón de LDA, San Lorenzo, con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, intentará cerrar su pasaje a cuartos de final de la competencia este jueves, cuando reciba a Mogi das Cruzes de Brasil, en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo, en compromiso por la zona A.



Precisamente, el equipo paulista superó esta noche a Biguá de Uruguay, en Montevideo, por 92-90. En el quinteto brasileño se destacaron Luis Gruber (21 puntos y 10 rebotes) y André Goes (20 tantos, 7 asistencias y 6 rebotes), mientras que el estadounidense Storm Warren contribuyó con 29 unidades y 14 rebotes para el conjunto montevideano.