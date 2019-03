El juez Ramos Padilla declaró en rebeldía al fiscal Carlos Stornelli, obedece a que no se presentó a declarar en la causa que se investiga una red de espionaje ilegal. En la resolución el magistrado argumentó que Stornelli fue citado a declarar en cuatro oportunidades y que en ninguna de ellas se presentó, pese a estar debidamente notificado.

El abogado de Stornelli, Roberto Ribas dijo que iban a apelar la decisión del juez, ya que en Dolores no tienen competencia para entender en esta causa, sino la provincia de Buenos Aires. “El juez debería haber dicho que sí o no, pero lo que hizo fue pisar la causa, la tiene hace más de un mes y no resuelve la incompetencia. Los jueces tardan 48 horas y él tarda más de un mes", explicó. "Nos parece una maniobra para quedarse con la causa que a nuestro juicio tiene contenido político", agregó.

Ramos Padilla le imputa a Stornelli el haber formado parte de una "organización ilícita dedicada a la realización de distintas actividades y operaciones de investigación criminal, inteligencia y espionaje ilegal".