Real Madrid, con argentinos en gran nivel, venció a Zenit San Petersburgo en Rusia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Real Madrid, con rendimientos superlativos de los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, derrotó esta tarde como visitante a Zenit San Petersburgo, por 86-71, en Rusia, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Euroliga de básquetbol.



El equipo español también contó con la participación del escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola, quien apenas estuvo en cancha durante 9 minutos y encestó 3 puntos (1-1 en triples) además de tomar dos rebotes.



El cordobés Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) redondeó otro desempeño magnífico con 19 unidades (3-3 en dobles, 3-8 en triples, 4-4 en libres), 6 asistencias, 2 recuperos y un rebote en 31m.



Por su lado, el alero santiagueño Deck (ex San Lorenzo) sumó 15 tantos (3-6 en dobles, 1-2 en triples, 6-7 en libres), 8 rebotes y 2 pases en 28m.



Con esta victoria, Real Madrid se acomodó en la segunda colocación, junto a Barcelona, ambos con registros 8-3, detrás del Anadolu Efes de Turquía, que es líder con 9-2



Por su parte, el ala pivote Luis Scola aportó 5 tantos (1-5 en dobles, 0-1 en triples, 3-4 en libres) y 4 rebotes en 17 minutos para Olimpia Milano, que fue doblegado fácilmente por Olympiakos de Grecia, por 91-70



El conjunto italiano, al cual el capitán del seleccionado argentino se integró a principios de temporada, acumula un record 7-4, para situarse en la séptima colocación.



Por su parte, Barcelona, sin el cordobés Leandro Bolmaro, fue vapuleado por el campeón vigente, CSKA Moscú, por 96-67, en el mismísimo Palau Blaugrana.



En otro marcador, Anadolu Efes no tuvo piedad con Bayern Munich, de Alemania, al que arrolló por 104-75