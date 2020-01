Real Madrid, con presencia argentina, busca desquite en Moscú ante Khimki

Real Madrid, con participación argentina, intentará recuperarse mañana de la derrota sufrida en la víspera en Moscú, cuando enfrente al Khimki ruso, en uno de los partidos de la 20ma. fecha de la Euroliga de básquetbol.



El encuentro se jugará desde las 20.00 hora local (14.00 de Argentina) en el Arena Mytishchi de la capital rusa.



El conjunto español viene de perder ajustadamente ante CSKA Moscú, campeón vigente, por 60-55, en cotejo desarrollado en la tarde-noche del martes último.



En ese encuentro, el base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) acumuló 11 tantos, 5 rebotes y 5 asistencias; el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) aportó 8 unidades y el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) sumó 4 tantos para el conjunto ‘merengue’, que interrumpió una racha de 13 victorias en fila.



En tanto, Olimpia Milano, con el concurso del ala pivote Luis Scola, buscará recuperarse ante Maccabi Tel Aviv, de Israel. El elenco italiano cayó ampliamente frente al líder Anadolu Efes de Turquía por 88-68, en un anticipo de la 19na. Jornada.



En otro encuentro programado para mañana, Fenerbahce será local en Estambul ante Barcelona, que no tendrá en sus filas al alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket).