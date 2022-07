Real Madrid vs. América: hora, cómo ver y formaciones del amistoso internacional

En el Oracle Park de San Francisco, Real Madrid y el Club América disputarán un nuevo amistoso internacional. En el campo de juego situado en Estados Unidos, ambos planteles quieren mostrarse al mundo de la mejor manera posible. Si bien es ampliamente favorito el "Merengue", claramente los mexicanos no quieren ser un rival fácil para nadie. Por eso, entérate cómo y cuándo verlo.

Cabe resaltar que el Real Madrid sigue con la pretemporada de cara al inicio de la próxima edición de La Liga de España y la UEFA Champions League. Tras conseguir un nuevo título, sus principales objetivos se vuelven a repetir. Con ese escenario de fondo, el elenco liderado por el italiano Carlo Ancelotti fue derrotado por 1-0 en el clásico ante Barcelona, en lo que fue su primera disputa de preparación.

Por su parte, las Águilas arriban a este compromiso luego de haber iniciado con irregularidad el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En lo más cercano, fueron derrotados por 2-0 ante Xolos de Tijuana. Antes de ello, el equipo comandado por el argentino Fernando Ortiz se hizo con otros dos encuentros de exhibición, en los que también sacó resultados negativos, siendo por 2-1 ante Chelsea y Manchester City.

Posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Eden Hazard, Rodrigo y Vinicius Júnior.

América: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Mauricio Reyes, Jonathan dos Santos, Pedro Aquino, Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Jürgen Damm y Federico Viñas.

Horarios de Real Madrid vs. América

Estados Unidos: 19:30 horas PT y 22:30 horas ET.

México: 21:30 horas.

Colombia: 21:30 horas.

Ecuador: 21:30 horas.

Panamá: 21:30 horas.

Perú: 21:30 horas.

Bolivia: 22:30 horas.

Chile: 22:30 horas.

Paraguay: 22:30 horas.

Venezuela: 22:30 horas.

Argentina: 23:30 horas.

Brasil: 23:30 horas.

Uruguay: 23:30 horas.

España: 04:30 horas (miércoles 27 de julio).

Transmisión

ViX: México

TUDN: México, Centroamérica y Estados Unidos.

Blue To Go: México y Centroamérica.

Fox Sports 2, Fox Deportes y Univisión: Estados Unidos.

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay).

ESPN 4 y Star+: Brasil.

La 1 TVE, RTVE Play y Esport3: España.