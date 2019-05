Reaparecieron en televisión "Los Wachiturros"

En el 2012 aparecieron Los Wachiturros con temas como “Tirate un paso” que sonaron en los boliches durante algún tiempo. Luego, desaparecieron ya que su líder DJ Memo fue acusado y detenido por presunta violación de una menor.

Tras años fuera de los medios y del mundo del espectáculo reaparecieron en un programa de la televisión e interpretaron uno de sus principales hits.

Al ser consultado por su situación legal, DJ Memo aseguró: “Hace siete años que sigo procesado por una causa de abuso simple, esperando el juicio. Siempre a derecho, siempre que me llaman, voy. Creo en la Justicia, muy tranquilo. No tengo ninguna novedad, la causa ya pasó por cuatro juzgados diferentes. Sigo procesado, sin impedimento para salir del país. Yo tuve una condena social y mediática, no judicial”.

Fuente: Rating Cero.