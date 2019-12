Rechazan la apelación de Bill Cosby de la condena por abuso sexual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una corte del estado norteamericano de Pensilvania rechazó hoy la apelación que el comediante Bill Cosby interpuso por la condena a 10 años de prisión a la que lo sentenciaron en abril de 2018 por abusar sexualmente de una mujer en 2004, informaron medios especializados estadounidenses.



Los abogados de la ex estrella televisiva, de 82 años, alegaron que el veredicto de culpabilidad debía ser revocado por diversos motivos, entre los que se encuentra el hecho de que el juez de primera instancia permitió que otras cinco mujeres que también acusan a Cosby brindaran su declaración testimonial en el proceso.



Según los letrados, los actos que relataban las mujeres eran demasiado diferentes de aquellos que reportaba haber sufrido la víctima y acusadora, llamada Andrea Constand, como para ser admisibles sus testimonios.



Sin embargo el panel de la Corte de Apelaciones, compuesto por tres jueces, desestimó esa y otras razones esgrimidas por los abogados de Cosby.



El comediante, leyenda del cine y la TV de Hollywood y venerado durante décadas por el público y por sus colegas, ha sido objeto de acusaciones de abuso sexual por parte de numerosas mujeres durante casi toda su vida pública.



Medio centenar de mujeres aseguran haber sufrido delitos que varían entre la violación, el abuso sexual bajo la influencia de drogas, abuso de menores y conducta sexual inapropiada, en hechos que se remontan a mediados de la década de 1960.



Aunque los rumores en la industria eran moneda corriente, no fue hasta después de que se viralizara una rutina de stand up del comediante Hannibal Buress en octubre de 2014, en la que aludía abiertamente al tema, que comenzaron a presentarse una denuncia atrás de la otra.



El caso de Constand, que presentó su denuncia en diciembre de 2015, llegó finalmente a una sentencia de culpabilidad en abril de 2018.



Desde septiembre del año pasado, Cosby pasa sus días en una prisión de máxima seguridad a poco más de 30 kilómetros de Filadelfia.