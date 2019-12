Recupera libertad conductor en marco causa por la que murieron siete personas en ruta 22

Un hombre de 65 años que se encontraba detenido tras el accidente en el que murieron siete personas, entre ellas tres niños, en la ruta nacional 22, recuperó la libertad luego que un juez de Garantías de Bahía Blanca ordenara su excarcelación, informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de Roberto Cedeño, oriundo de Punta Alta y que viajaba el domingo a bordo de una camioneta Peugeot Partner con la que habría chocado contra la parte trasera de camioneta Chevrolet S 10, la cual se cruzó al carril contrario y embistió a un Renault Sandero.



Fuentes judiciales señalaron hoy a Télam que "la medida fue dispuesta por la jueza de Garantías 1 de Bahía Blanca, Gilda Stemphelet a partir de un pedido de excarcelación efectuado por el defensor particular de Cedeño".



"El hombre fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por pluralidad de víctimas que tiene prevista penas de 3 a 6 años de prisión y según el artículo 169 del Código Procesal Penal se dispone que podrá ser excarcelado cuando el delito tenga una pena que no supere los 8 años", agregaron.



Las fuentes indicaron además que el magistrado tuvo en cuenta que "el hombre no eludió la investigación, carece de antecedentes y además tras el hecho espero en el lugar al personal policial y de emergencias".



En el marco de la investigación los voceros consultados agregaron que distintas pericias determinaron que al momento del impacto la Peugeot Parner "iba a 103 kilómetros por hora, velocidad inferior a los límites de velocidad".