Ricky Martin y su esposo presentaron públicamente a su hija

Ricky Martiny su esposo hicieron un posteo en Instagram donde revelaron el rostro de su tercera hija luego de Valentino y Mateo.

A sus 47 años, Ricky Martin vive uno de los momentos más plenos de su vida y su carrera. Enamorado de Jwan Yosef, se convirtió en padre de Valentino, Mateo y Lucía, quien llegó a la familia el 24 de diciembre de 2018, misma fecha de cumpleaños que el cantante.

Desde ese día tanto Ricky como su pareja, fueron muy recelosos de la intimidad de Lucía y este jueves, por primera vez, mostraron su rostro: “La luz de mis ojos”, escribió el puertorriqueño al pie de la foto de su hija menor, quien está en los brazos del pintor.

Este, por su parte, publicó la misma foto con el mensaje “Baby Lucia Martin-Yosef being the LIGHT she is – L bebé Lucía Martin-Yosef, siendo la luz que ella es”.