Riquelme entra en ritmo de campaña electoral y le responde con dureza a Angelici

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Juan Román Riquelme, candidato en la lista opositora que encabeza Jorge Ameal para las elecciones del 8 de diciembre en Boca Juniors, profundizó hoy su pelea con el oficialismo y le contestó a Daniel Angelici, el presidente que concluirá su mandato tras los comicios.



"No miré lo que dijo Angelici, pero me lo contaron y me imaginé que iba a decir eso", dijo Riquelme en declaraciones a TNT Sports, al salirle al cruce a las acusaciones elípticas del dirigente, quien dio a entender que el ídolo xeneize pidió dinero para sumarse a la lista oficialista que encabeza Cristian Gribaudo.



"Cuando yo estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retire en Argentinos. A mí me lastimaron, pero a mi familia más", sostuvo Riquelme para remarcar sus desencuentros históricos con Angelici.



El ídolo boquense que como jugador ganó 5 títulos internacionales y 6 locales con la camiseta azul y oro recordó que "cuando yo ascendí con Argentinos (en 2014) hubo alguien que dijo 'mientras yo sea presidente de Boca, Riquelme no vuelve más'. ¿Quién lo dijo? Yo tengo orgullo, me lastimaron y a mi familia más. En la vida todo no se puede comprar", subió la apuesta el "10" contra Angelici.



En cuanto al clima caliente de la campaña electoral, en la cual hoy el equipo jurídico de la lista de Ameal denunció irregularidades marcadas en el padrón que entregó el oficialismo, Riquelme dijo que "si el domingo la gente no canta, será porque no la dejaron", en alusión a la barra brava boquense que responde al oficialismo.



Riquelme también le respondió a Diego Maradona, quien se alineó hoy con Angelici: "No tengo redes sociales, pero mi hermano me cuenta. Yo fui un afortunado porque tuve la suerte de jugar a la pelota con él y con Messi. Son dos jugadores maravillosos. Eso como futbolista. Fuera del fútbol lo que dice (Maradona) y lo que hace, la verdad que no me interesa nada".