River manda y Boca quiere

Hace 1 hora

Aunque por diferentes caminos tanto River cuanto Boca sacaron adelante sendos compromisos difíciles y a cinco fechas de que bajen las persianas de la Superliga los de Núñez enseñan el camino con tres puntos por delante de los de la Ribera y con cuatro sobre Lanús.



En el último turno de un caluroso domingo, en el estadio Mario Alberto Kempes se consumó un desenlace que no se repetía desde 1991: que Boca venciera a Talleres en la capital cordobesa.



Un gol de Sebastián Villa en el primer tiempo y otro de Carlos Tevez en el segundo, asistido por el propio colombiano, resultaron la decisiva ventaja que Talleres no pudo zanjar, pese al descuento de otro jugador nacido en las tierras cafeteras, el cartagenero Diego Valoyes, y una arremetida que llegó hasta el sexto minuto de descuento, inclusive.



Amén del velocista Villa, el experimentado arquero Marcos Díaz se destacó en Boca, por su función específica y por haber iniciado las réplicas que terminaron en la red de Talleres.



De este modo, Boca hizo efectivo el perentorio objetivo de mantenerse a tres puntos de River, cuya satisfactoria tarea había tenido lugar en el Monumental ante un digno Central Córdoba de Santiago del Estero que no pudo aprovechar una superioridad numérica de 76 minutos.



Esa circunstancia, la justificada expulsión de Paulo Díaz por un puntapié a Gervasio Núñez sin que la pelota estuviera en juego, inspiró las dos mejores herramientas de River: la templanza y la variedad de recursos.



Así las cosas, un gol de Rafael Santos Borré y otro de 'Nacho' Scocco, una verdadera alabanza a la habilidad, sellaron una victoria que permitió a River sumar 36 puntos, ejercer el liderazgo del campeonato y afrontar de óptima forma la recta final.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo adeuda visitar a Unión, Estudiantes y Atlético Tucumán, además de recibir a Banfield y Defensa y Justicia.



En los otros dos partidos jugados en domingo, Banfield prolongó una racha favorable al derrotar por 1-0 a Colón y Lanús se aprovechó del descolorido Godoy Cruz, perdedor de 15 de los 18 afrontados hasta aquí.



El mendocino Marcelino Moreno y el correntino José Sand (quien en julio próximo cumplirá 40 años), de tiro penal, sellaron la conquista de Lanús, cuyas posibilidades de cotejar por el título perduran en la medida que aún quedan 15 puntos en disputa.



De lo sucedido en el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe sobresale asimismo el hecho de que Colón ya perdió cinco veces seguidas y se ve seriamente comprometido por la tabla de los promedios, por más que -de momento- descenderían Gimnasia, Patronato y Aldosivi.



En los ocho encuentros desarrollados entre viernes y sábado, lo más relevante había sido la goleada 5-0 que Independiente le endosó a Rosario Central.



Cuatro partidos habían terminado 1-1 (Vélez-Aldosivi en Liniers, Huracán-Gimnasia en Parque Patricios, Argentinos-Racing en La Paternal y Atlético Tucumán-Defensa y Justicia en el Monumental José Fierro), mientras que Estudiantes de La Plata se impuso por 3-1 a Unión en La Plata, con otra muy buena actuación de Javier Mascherano.



Entre las curiosidades de la 18va. fecha constó el grosero error del arquero Ezequiel Unsain de Defensa y Justicia. En tanto, Atlético Tucumán igualó por quinta vez consecutiva y Racing por décima vez en total, lo cual reduce sus posibilidades de aspirar al título, pese a haber caído apenas en dos oportunidades.



La decimonovena fecha tendrá el siguiente programa:



Viernes 7: Aldosivi-Central Córdoba y Argentinos Juniors-Lanús.



Sábado 8: Gimnasia-Patronato; Defensa y Justicia-Colón; Newell’s-Estudiantes; Banfield-Central y Boca-Atlético Tucumán.



Domingo 9: San Lorenzo-Vélez; Racing-Independiente y Unión-River.



Lunes 10: Arsenal-Talleres y Godoy Cruz-Huracán.