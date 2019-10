Roban 191 frascos de ketamina de la Secretaría de Salud de Villa Gobernador Gálvez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Secretaría de Salud de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez denunció hoy el robo de unos 191 frascos de ketamina, y la principal sospecha apunta a sus empleados, informaron fuentes gubernamentales. Ante esta situación, una fiscal santafesina llamó a declarar al personal de Compras de la comuna de esa localidad ubicada a 10 kilómetros al sur de Rosario y pidió la identificación de los empleados con acceso a la Secretaría de Salud. El hecho fue confirmado por el intendente de la localidad vecina de Rosario, Alberto Ricci, quien apuntó durante una rueda de prensa contra el personal de Salud, al deslizar que el robo fue cometido por “alguien de adentro". “Por cómo sucedieron las cosas, entendemos que fue alguien del entorno, que conoce los movimientos", dijo el jefe comunal, quien agregó que el descubrimiento del faltante se produjo el lunes último y que recién ahora se difundió porque se materializó la denuncia en la fiscalía y se inició el sumario interno. En la misma línea, el intendente destacó que 'la ketamina estaba en un armario dentro del despacho de la secretaria de Salud (Marisa Bernal)", por lo que reiteró que las sospechas están dirigidas al "entorno de la Secretaría”. La droga, utilizada en tareas veterinarias por la Intendencia, también se vende en el mercado negro como alucinógeno y según voceros del caso lo robado tiene un valor de 90 mil pesos. Según voceros del caso, la droga estaba guardada en un armario dentro del despacho de la secretaria de Salud, Marisa Bernal. Fuentes de la fiscalía a cargo de la investigación, conducida por Lorena Aronne, dijeron a Télam que en el lugar no hay cámaras de seguridad que permitan observar quién ingresa o egresa. De todos modos, la fiscal solicitó al área informática de la Policía de Investigaciones (PDI) un relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona. En la investigación también se solicitó entrevistar a la secretaria de Salud, Bernal, “para profundizar datos aportados”, dijo una fuente de la pesquisa. El vocero consultado agregó que, además, se tomará “declaraciones a personal de la Municipalidad encargado de Compras” y “se requirió informe con identificación del personal que tenía acceso al lugar donde se encontraba la ketamina”. En otras medidas, la fiscal Aronne envió un oficio a la droguería de origen para que dé cuenta de la compra de la droga y de la fecha de entrega de la misma al municipio. Durante la rueda de prensa, el intendente Ricci ratificó que las sospechas están dirigidas al "entorno de la Secretaría” de Salud. Precisó que cada frasco robado tiene un valor de 500 pesos y estimó que la reposición de ketamina demandará una inversión de 90.000 pesos, aproximadamente. “Dejaron las cajas en el armario como si estuvieran intactas. Se llevaron los frascos que estaban adentro", reveló el intendente sobre los detalles de la sustracción. Ricci recordó que de acuerdo a los registros públicos la última vez que se utilizó esa droga veterinaria “fue en septiembre”, y aclaró que no se pudo determinar el día exacto de la sustracción. “No tenemos la fecha precisa del hurto, pero fue hace por lo menos una semana atrás porque las cámaras que hay en el lugar fueron instaladas hace una semana y no captaron nada”, concluyó.