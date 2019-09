Roberto Piazza sobre Mirtha Legrand: "Es una mujer muy perversa"

Luego de la polémica que se generó por la pregunta que la conductora le hizo el último fin de semana en su programa a Mario Massaccesi sobre si fue víctima de violación, Roberto Piazza publicó una carta abierta contra Mirtha Legrand.

En el programa del domingo, y después de que el periodista manifestara en más de una ocasión que no quería hablar de un hecho puntual de su vida privada, Mirtha insistió en vivo e indagó a Massaccesi: "¿Fuiste violado?". Este episodio generó una gran repercusión, fue por esto que la conductora pidió disculpas, tanto públicas como privadas.

Piazza se sintió personalmente molesto con esta situación. Ocurre que en 2010, también como invitado a la mesa de la diva, él fue asimismo abordado por una pregunta controvertida, que la propia Legrand había anunciado como "muy delicada". "La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?", lo consultó aquella vez, provocando fuertes reacciones en su contra.

Recordando aquello, tocado por lo de Massaccesi, en estas horas el diseñador volcó en Facebook su carta abierta. Allí, critica duramente a Mirtha.

"Otra vez, y van… Mirtha Legrand, nacida en un pueblo de Santa Fe, o sea provinciana como yo. Y devenida a diva, con ese título que no sé quién se lo puso. Ya que en verdad, si ustedes buscan en un diccionario 'diva', nada más lejano que esta mujer", comienza el texto que el diseñador compartió.

Luego asegura que ella fue su madrina durante "muchos años" y que la quiso mucho. No obstante, sostiene que Mirtha "pasó a ser una mujer desagradable, soberbia, déspota, con mirada y aires de grandeza, gestos despreciativos y con aires de mirarte desde arriba".

"¡No! ¡Pará, mujer! Ya estás muy grande para esas pavadas. Hasta para compartir una mesa da como aspereza sentarse allí, con sus famosas preguntas desafortunadas", continúa Piazza en el texto que lleva su firma.

"¿Es mala, medio boba, distraída, o se cree ingenua? En verdad, yo creo que es altamente perversa. Y que algún problema con odios arcaicos tiene en su vida que lo vuelca en sus invitados". Además, indica que hace muchos años un amigo en común le dijo que "Mirtha es una mujer sin escrúpulo". "Yo tenía 23 años y no lo creí. Hoy lo afirmo", sostiene.

"Debe sufrir mucho en la soledad de su casa rodeada de recuerdos truncos y de energías feas que le llegan día a día, noche a noche. Por más que se vista de señora elegante, señora elegante se nace, no se hace. Y menos, señora".

Por último, Piazza le sugiere a Legrand que baje "un poco o mucho" sus "odios", para ser entonces una "mujer buena". "Así tu despedida será más en paz y no con recuerdos feos. Diste tu vida a una mesa de comidas en televisión y lograste ser muy popular. ¿Por qué no bajás tu histeria y tus aires de gran figura que muchos te hicieron creer? Y ante todo, ¿por qué no pensás antes de hablar? ¿Vivís pidiendo disculpas, mamita? Estás muy equivocada, deberías ser una dama. Te faltan otros 50 años de aprendizaje, me parece", concluye el diseñador.