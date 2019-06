Rocío y su examen más difícil

Que no todo en la vida es color rosa, es una frase popular, trillada si se quiere. Pero pensar que a los 17 años, una persona debe afrontar un gran problema es extraño, cuando tal vez por la vida misma sólo debería estar avocada a disfrutar de su último año de secundario, junto a sus amigos y organizar el baile de egresados. Sin embargo la vida deja sorpresas y enseñanzas. Una enseñanza tan grande como la de incentivar a vivir, a que no hay que rendirse por más obstáculos que haya enfrente y sobre todo a que la vida da revanchas y oportunidades. Esa es Rocío, una joven que desde su lugar y su presente, inspira a luchar y no bajar los brazos.

Rocío Aguirres tiene apenas 17 años y enfrenta una dura enfermedad como es la leucemia. En la tarde de sábado disfrutó junto a sus compañeros del Colegio Andacollo del concurso "La Mejor Promo 2019", donde bailó, cantó, saltó, se divirtió y dejó de lado por un momento aquello que la marginó de la presentación de sus camperas semanas atrás en su colegio porque estaba con una sesión de quimioterapia.

MIRÁ TAMBIÉN Baile, risas y originalidad en la fiesta de las Promo 2019 de Capital

Las energías que muestra y el entusiasmo de continuar luchando no dejan exhibir la procesión que lleva por dentro, aunque al charlar sobre su presente es inevitable que sus ojos se llenen de lágrimas. Los suyos y los de quien tenga enfrente.

“Fui elegida la reina de mi curso. Significó muchísimo porque me eligieron mis compañeros. Quiero pasarla bien porque no tuve la oportunidad de poder estar en mi presentación ya que estuve internada, pero los chicos me dieron la oportunidad de poder estar acá y bailar con ellos”, expresó Rocío con mucha energía, quien lleva adelante su tratamiento oncológico.

Hace cinco meses que se enteró que tiene esta complicación que ataca su sangre y hasta ahora dijo que su vida “cambió demasiado. De un día para el otro fue encontrarme con un mundo diferente, estar encerrada, llevar adelante dietas y otras cosas más”.

Para afrontar algo así con tan corta edad, Rocío mencionó cuál importante es el entorno al expresar que “los chicos del cole son unos genios, me acompañan un montón. Ellos me regalaron la campera y la remera. Hicieron una peña a beneficio para ayudarme”.

MIRÁ TAMBIÉN El día en el que Tupelí disfrutó de la mejor música en vivo

Los 17 años combinados con la energía y las ganas de vencer en esta batalla, son parte de la receta para sortear este obstáculo. “No hay que darse por vencido, es difícil pero sí se sale. Hay que ponerle la mejor onda. Mis amigos y mi familia son una gran contención”, dijo Rocío, quien bailó en el escenario.

Pensar en el mañana

“En el hospital, estando internada encontré mi profesión, quiero estudiar enfermería”, aseguró Rocío sobre lo que estudiará desde el año que viene.

En cuanto a su argumento del porqué estudiar eso, la jovencita dijo: “Sé lo que es estar mal e internado, y yo quiero ayudar a los demás a que salgan de eso porque sí se puede. Antes no tenía pensado qué estudiar, pero en el hospital lo encontré”.

La batalla

Rocío espera viajar a Buenos Aires el mes que viene para que le realice el trasplante de médula, intervención clave para buscar la cura definitiva de la enfermedad. Su hermana Nadia de 15 años será quien le done la médula ya que los estudios arrojaron la compatibilidad.