Salen a cuestionar la licitación en Chimbas por la recolección de residuos

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Díaz, salió con los tapones de punta a cuestionar un llamado a licitación que realizó el municipio de Chimbas por la recolección de residuos sólidos urbanos al considerar que la compulsa no es imparcial y de esta manera no garantiza la participación adecuada de todas las empresas interesadas.

Además, expresó que el dinero que destinará el intendente Fabián Gramajo para el pago de este servicio tercerizado, más de $80.000.000 en 2021, tendría mejor uso si el departamento realiza la recolección y estos recursos los destina a mejorar el “contrato hambre” de sus empleados.

Hace algunos días, el titular del SEP presentó una nota en la Municipalidad de Chimbas para impugnar la licitación al considerar que existían vicios administrativos que no permitían una competencia leal. Entre estos puntos resaltó el valor del pliego de licitaciones, de $218.220, y el poco tiempo para realizar la propuesta. Tras dos presentaciones de impugnación, el municipio prorrogó la apertura de sobres pasándola del lunes 21 al miércoles 23 del corriente.

“En toda oficina estatal cuando los fondos no son bien utilizados el perjuicio es para todos. Gramajo nos prometió que iba a estatizar la recolección de residuos y no cumplió, como otras tantas cosas que prometió y no las cumplió. Ahora decide continuar gastando cerca de $100.000.000 en privatizar la recolección de residuos, cuando se podría hacer con empleados propios”, dijo Díaz.

Al mismo tiempo añadió que “tiene más de 1.000 contratados con un sueldo de hambre, invierte en contratos basuras y no en mejorar la calidad de sueldos de sus empleados”.

Díaz señaló que el precio del pliego licitatorio orienta la contratación, ya que no todas las empresas están en condiciones de invertir más de $200.000 para participar. “Yo le dije al intendente esto y él me contestó que si no se pone un monto alto, cualquiera participa de las licitaciones”, sentenció.

Por su parte, Natacha Garay, asesora letrada de la Municipalidad de Chimbas, explicó que “hubo dos planteos que motivaron ampliar el plazo de la licitación. El llamado estaba previsto para hoy lunes y lo hemos prorrogado para el 23 de este mes”.

La funcionaria comentó también que “la licitación de la recolección de residuos sólidos urbanos estipula un presupuesto mensual que ronda los $7.000.000 y el contrato está previsto con un plazo que va desde el primero de enero del 2021 a diciembre del 2023”. Aunque también aclaró que la fecha de inicio podría cambiar por las demoras existentes.

Al ser consultada sobre la decisión de continuar con un servicio tercerizado, Garay fue certera al decir que “esto viene así desde hace varios años y es uno de los servicios mejor ponderados en el departamento”.