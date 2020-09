Salud aclaró que todavía no pueden declarar circulación viral de coronavirus en San Juan

Luego de una reunión que las autoridades sanitarias sanjuaninas mantuvieron con la Nación, el Ministerio de Salud Pública comunicó de manera oficial que todavía en San Juan no se puede declarar la circulación viral de coronavirus.

La jefa de Epidemiologia, Mónica Jofré, indicó que actualmente hay transmisión local con predominio de conglomerado.

Jofré dijo que, desde el punto de vista epidemiológico, San Juan tiene una transmisión por conglomerado que todavía no llega a ser circulación viral.

“Si se declara circulación no significa que hay una proliferación de casos por todos lados, de hecho, no la hemos tenido y es un punto a favor para no declararla”, apuntó.