Salud prevé fortalecer el instituto de Medicina Tropical como parte de la lucha contra el dengue

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministerio de Salud de la Nación anunció hoy que prevé completar una inversión de 650 millones de pesos en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) como parte de un plan integral para combatir el dengue y otras enfermedades en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y también en Paraguay.



El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy en su visita a Misiones que respecto al dengue “en esta época se incrementa el riesgo. El mosquito no respeta fronteras, la situación en Paraguay y Brasil no es buena por lo que debemos tratar de mejorar en todos lados, pero principalmente en nuestro país”.



González García presidió en la ciudad de Puerto Iguazú la primera reunión del año del Consejo Regional de Salud (CORESA) de las provincias del noreste a la que también se sumó su par de Paraguay, Julio Mazzoleni Insfrán, con el fin de realizar un plan de acción para la prevención del dengue.



La cartera sanitaria nacional informó que las autoridades recorrieron las instalaciones del INMET y del Instituto Misionero de Biodiversidad (ImiBiO).



El INMET cuenta con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) dedicados al estudio de parasitología y virología, animales ponzoñosos, insectos y moluscos de interés sanitario y al análisis de los ambientes que habitan las especies que transmiten dengue, fiebre amarilla, malaria, zika, leishmaniasis y chagas.



La ampliación del INMET es una obra del Estado Nacional que ejecuta Misiones para contar con una superficie total de 9.214 metros cuadrados.



Salud indicó que se trata de una inversión proyectada de 650 millones de pesos y comprende edificios de investigación con espacios de cría de animales, biología molecular, esterilización, cepario, laboratorios de alta complejidad y 6 viviendas para los investigadores.



Asimismo, destacó que hasta hoy la inversión en el desarrollo de ese centro sanitario ascendía a $334.052.261,57.



Durante su visita, González García participó junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en un operativo de descacharrado en el barrio Bicentenario para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti que transmite el virus del dengue.



"Vengo a coordinar mejor el trabajo porque hay varios temas. En esta época se incrementa el riesgo de dengue. El mosquito no respeta fronteras, la situación en Paraguay y Brasil no es buena por lo que debemos tratar de mejorar en todos lados, pero principalmente en nuestro país”, dijo en su recorrida el ministro.



Herrera Ahuad destacó la presencia del titular de la cartera de Salud y dijo que “tiene que ver con la campaña que realiza la provincia para controlar las enfermedades vectoriales, entre ellas el dengue, pero también con la reconstrucción de la salud federal de la Argentina que perdió su agenda en los últimos cuatro años".



"Además, sufrió el desfinanciamiento como ocurrió con el hospital de Puerto Iguazú y el fideicomiso para dotarlo de alta complejidad con los recursos nacionales que le corresponden", agregó.