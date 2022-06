Salvaje caso de violencia infantil a una joven en San Juan: sus padres no irán presos

Una adolescente sanjuanina de apenas 16 años denunció en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig) a sus padres por maltrato físico y verbal, después de haber contado la situación de violencia en su escuela. A pesar de haber fotos y audios que demuestran lo ocurrido, la Justicia condenó a sus padres a un año de prisión en suspenso, por lo que no irán a la cárcel.

El pasado mes de mayo, la víctima llegó a la dirección del colegio privado y rompió en llanto mientras exclamaba “no doy más, porque mis padres me pegan continuamente". La docente, tras ver fotografías en el teléfono de la joven que comprobaban la situación, decidió iniciar los protocolos de denuncia correspondientes a los casos de violencia infantil.

Una vez denunciados ambos padres, la Justicia sanjuanina comenzó a investigar el caso. La chica contó varias situaciones de maltrato físico, entre las cuales contó que una vez su madre quiso impedir que se fuera a su deporte, pegándole y metiéndola a la fuerza a la ducha con agua fría.

Otro de los momentos de violencia que manifestó la víctima es que desde muy chica comenzó a sufrir maltratos, cuando tenía 7 u 8 años. Cuando tenía esa edad, la madre la agarró del brazo provocándole moretones y ella quiso escapar con movimiento de taekwondo, pero en un movimiento la progenitora agarró una silla y la golpeó.

Pero lo más grave fue la amenaza que le hizo el padre cuando se enteró de la denuncia. Textualmente, le dijo “pensalo, yo te voy a aclarar algo, a partir de mañana, según lo que me digan y que te quede grabado yo voy a ir preso..., no importa iré 5 o 6 años preso y después me van a largar por la edad, pero te prometo que si paso algo que vos hiciste yo vengo, te agarro con el martillo grande, te quiebro toda, las piernas las manos. Yo voy a ir preso, pero vos no vas a caminar en tu vida”.

Luego de probar todo el maltrato físico y psicológico, la Justicia decidió condenar a un año de prisión de cumplimiento condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas. Mientras tanto, deberá constituir domicilio real y someterse al cuidado del patronato correspondiente y no cometer ningún otro delito. Además, tendrán que mantenerse alejados de su hija, de su domicilio real y de los sitios donde se encuentre cerca. Aunque el maltrato está totalmente probado, os padres estarán en libertad, de este modo, a menos que vuelvan a caer en la justicia.