Salvio y De Rossi asoman en el horizonte del superclásico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Eduardo Salvio y el italiano Daniele De Rossi empezaron a asomar tibiamente hoy en el horizonte boquense rumbo al superclásico que dentro de exactamente dos semanas definirá el futuro deportivo y por qué no institucional del club de la Ribera, ya que recuperados de sendas lesiones ambos pudieron trabajar a la par de sus compañeros en el comienzo de la semana más exigente que programó el técnico Gustavo Alfaro, desandando el camino hacia ese segundo enfrentamiento semifinal de Libertadores ante River Plate. Salvio trabajó normalmente en lo físico y en lo futbolístico y surge como posible titular para el partido con River que dentro de 14 días definirá en la Bombonera al finalista de la Copa Libertadores en una semifinal cuyo primer "chico" se lo llevó el "millonario" por 2 a 0. Y otro jugador con buenas perspectivas para ese encuentro es el italiano De Rossi, que también hizo el trabajo físico a la par del resto y luego se entrenó aparte con pelota, surgiendo como una buena alternativa para acompañar a Iván Marcone en la mitad de la cancha. Por su parte el delantero Raón Ábila, que denunció una amenaza de secuestro a su madre en Córdoba, estuvo realizando los trabajos de rehabilitación de su por ahora inidenficable lesión en el sóleo de la pierna derecha, ya que no hay parte médico oficial a la vista. Previamente a la práctica hubo una charla de 40 minutos entre el cuerpo técnico y el plantel, habitual en cada comienzo de semana laboral. Los que jugaron el domingo en Florencio Varela y le ganaron por 1 a 0 a Defensa y Justicia para afirmarse en la punta de la Superliga, hicieron trabajos regenerativos con pelota en la cancha número 3 del predio Pedro Pompilio, mientras que en la 2 realizaron media hora de fútbol reducido los que jugaron pocos minutos o directamente no lo hicieron. El plantel se concentró después del entrenamiento en el Hotel Madero, algo que se extenderá hasta el sábado, con prácticas en doble turno desde mañana hasta el viernes. En cuanto a la venta de entradas para abonados a palcos y plateas para el encuentro del 22 de noviembre a las 21.30 con River, estarán disponibles esos adicionales a partir de mañana a las 10 hasta el miércoles 16, a 1.400 pesos las plateas y 2.400 los palcos. Por su parte, el viernes 18 a las 10, los que ingresen al sitio oficial de internet Soy de Boca.com, podrán adquirir los adicionales de socios a 500 pesos cada uno. En cuanto a la Cena Anual Solidaria que Boca realizará el próximo jueves con la organización de Boca Social, de la que participará el plantel profesional en su totalidad, hoy se completó la confección del escenario ubicado en el sector L de plateas del estadio que se encuentra en la parte baja. Este consiste en un sobrepiso montado sobre las mismas plateas. Boca jugará antes del encuentro con River otro clásico, ante Racing Club, también en la Bombonera, el sábado 19, con un equipo alternativo, porque obviamente todos los cañones apuntan inevitablemente a un partido que, como quedó dicho, trasciende para el club las fronteras de los estrictamente futbolístico.