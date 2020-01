San Lorenzo intentará nivelar la serie de cuartos ante Franca de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Lorenzo, último bicampeón de la Liga de las Américas, buscará mañana nivelar la serie de cuartos de final que sostiene con Franca, de Brasil, en el segundo encuentro de la llave del nuevo certamen continental denominado Básquetbol Champions League Américas (BCLA).



El partido se jugará desde las 20.00 en el estadio Roberto Pando de la barriada de Boedo. Trasmitirá en directo la señal de cable DirecTV Sports.



El equipo que dirige el bahiense Néstor "Che" García quedó al borde de la eliminación tras caer derrotado en San Pablo por un contundente 59-75 el martes pasado.



De este modo, el quinteto "azulgrana" se movió rápido en el mercado y, a partir de las ventajas que le otorga la reglamentación (en el campeonato continental están permitidas cuatro fichas de extranjeros) sumó dos nuevos refuerzos.



Se trata del ala pivote puertorriqueño Ramón Clemente, quien cumplirá su segundo ciclo en el club, y del interno iraní Aaron Geramipoor, que actuó para el seleccionado de su país en el último Mundial China 2019.



En el elenco paulista revista el escolta rionegrino Leonel Schattmann, ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, además del base uruguayo Luciano Parodi (ex Bahía Basket).



En caso de una victoria del "Ciclón" habrá tercer y definitorio partido en la serie, programado para el lunes, a las 20.00, también en Boedo.



Por su parte, Instituto de Córdoba buscará refrendar la destacada labor que cumplió en el primer choque y mañana intentará avanzar de ronda en el cotejo que sostendrá con Real Estelí, de Nicaragua.



El encuentro se disputará en el Polideportivo Alexis Arguello de la ciudad de Managua, a partir de las 22.30 de Argentina (19.30 local).



El quinteto "rojiblanco", que conduce el DT Sebastián Ginóbili, se impuso por 88-80 al combinado nicaragüense, que había terminado invicto en la fase clasificatoria.



En el primer encuentro de la serie, jugado el jueves por la noche en México, el local Fuerza Regia de Monterrey no pudo con Flamengo de Brasil, que lo derrotó ampliamente por 90-67



El conjunto carioca exhibió una notoria supremacía, a partir de una consistente tarea del interno dominicano Eloy Vargas (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), que terminó con una planilla de 20 puntos y 7 rebotes.



En Flamengo, el base juninense Franco Balbi (ex Ferro) finalizó con un balance de 2 tantos, 8 asistencias, 5 rebotes y 3 recuperos en 26m.