San Lorenzo no pasó apremios con Obras y está segundo en la tabla de la Liga Nacional de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Lorenzo (6-2) no pasó apremios con Obras Basket (5-3), al que derrotó en Boedo por 106-94, para avanzar a la segunda colocación de la tabla, al continuar esta noche la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).



En el gimnasio Roberto Pando, el conjunto azulgrana, tetracampeón vigente, consiguió una clara victoria, con esta progresión: 26-16, 52-37, 77-62 y 106-94.



El escolta norteamericano Dar Tucker resultó, una vez más, el principal anotador del quinteto local, con un balance de 24 puntos (5-6 en dobles, 3-6 en triples, 5-6 en libres), 6 rebotes y una asistencia.



Además, el base santiagueño Nicolás 'Penka' Aguirre aportó 17 unidades y 4 asistencias, mientras que el interno uruguayo Esteban Batista (ex Atlanta Hawks de la NBA) terminó con 12 tantos, 8 rebotes y un bloqueo.



En el quinteto de Núñez se destacaron el escolta santafesino Fernando Zurbriggen, con 21 tantos y 2 rebotes, mientras que el pivote estadounidense Louis Barber sumó 16 unidades y 5 rebotes.



Por su lado, en el Templo del Rock, Platense (3-4) consiguió un buen triunfo sobre Ferro (3-3), por 71-64.



En el combinado de Vicente López la mejor producción fue del ala pivote bonaerense Alejandro Diez (ex Peñarol de Mar del Plata), que concluyó con una planilla de 19 puntos y 10 rebotes.



En el conjunto de Caballito, que ganaba por 36-32 al término del primer período, se lució el interno Kevin Hernández, que encestó 16 puntos y capturó 14 rebotes.



Por su lado, Comunicaciones de Mercedes (5-4) retornó a los festejos luego de tres caídas en hilera, al doblegar a La Unión de Formosa (2-6), por 96-78.



En el conjunto correntino el escolta José Defelippo aportó 21 tantos (5-8 en triples), 13 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos.



Mientras que en el quinteto formoseño hubo una destacada labor del ala pivote extranjero Anthony Young, quien contribuyó con 17 puntos y 10 rebotes.