San Lorenzo y Unión empataron en Ullum y siguen en zona de clasificación

En una tarde con un viento muy fuerte, se disputó el partido entre San Lorenzo de Ullum y Unión de Villa Krause correspondiente a la 12º fecha del Torneo Oficial de la Liga Sanjuanina de Fútbol, en el cual empataron 1 a 1.

El juego fue en la cancha del Cuervo, donde la visita dirigida por Gastón Solera se puso en ventaja en la primera parte, el gol lo hizo el talentoso volante del Azul Ramiro Sisterna, quien puso arriba a su equipo que quería quedarse con los tres puntos para sobrepasar a su rival en la tabla de posiciones y quedar en el tercer lugar.

Pero en el complemento, a los 11 minutos apareció Sacha Da Silva para poner la igualdad en un partido donde el dueño de casa dirigido por Alfredo "Luto" Molina fue más claro y tuvo las mejores chances de anotar un gol más, pero entre el arquero Federico García y el defensor "Chori" Altamirano, le prohibieron a San Lorenzo sumar de a tres y quedar como uno de los punteros del torneo.

Con este empate, Unión conserva el invicto en el campeonato, no sabe lo que es perder y además se mantiene dentro de los primeros cuatro de la tabla que por el momento se están clasificando a las semifinales. Mientras que San Lorenzo que aún no perdió nunca en su cancha, logró sumar para continuar peleándole el campeonato a los dos punteros Alianza y Colón.

En tanto que en la noche de este lunes se completará la fecha desde las 21 en el estadio Ing. Alberto Martín entre Trinidad y Peñarol.

La próxima fecha #13, tendrá los siguientes partidos: Peñarol vs San Lorenzo, Unión vs Juventud Unida, Desamparados vs Colón, Marquesado vs Árbol Verde, Atenas vs Alianza, 9 de Julio vs Aberastain, San Martín vs Villa Obrera, Carpintería vs Del Bono y Rivadavia vs Trinidad.

POSICIONES

1-Alianza 28

2-Colón 28

3-San Lorenzo 26

4-Unión 22

5-Del Bono 21

6-Árbol Verde 18

7-Peñarol 17

8-Nueve de Julio 16

9-Atenas 15

10-San Martín 15

11-Trinidad 14

12-Carpintería 14

13-Desamparados 13

14-Aberastain 13

15-Villa Obrera 10

16-Rivadavia 10

17-Marquesado 8

18-Juventud Unida 4