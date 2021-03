San Martín cosechó sus primeros 3 puntos en el torneo local

Se cerró la 3º fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol con el triunfo de San Martín por 2 a 1 ante Atenas en el Predio Emmanuel Mas.

El Verdinegro sumó sus primeros 3 puntos en dicho torneo, ya que venía de dos derrotas consecutivas ante Peñarol y 9 de Julio. Pero hoy frente al Mirasol logró su primera victoria que lo saca del fondo de la tabla de posiciones.

El encuentro que contó con el arbitraje de Sebastián Fernández, tuvo una incidencia que no es agradable para nada, ya que uno de los jugadores del Verdinegro sufrió la fractura de su clavícula y tuvo que ser trasladado hasta un nosocomio.

El Mirasol comenzó ganando con el gol de Ángel Díaz, mientras que Juan Riveros marcó el empate y Brian Nellen le dio la victoria al equipo de Mauricio Fernández.

La gente de Atenas se fue enojada porque para su ver hubo dos penales claros que no les cobraron.

En la próxima fecha, San Martín visitará a Marquesado, mientras que Atenas será local de 9 de Julio. El resto de los partidos de la 4º fecha serán los siguientes: Alianza vs Peñarol, Árbol Verde vs Aberastain, Colón vs Villa Obrera, Juventud Unida vs Del Bono, San Lorenzo vs Trinidad, Unión vs Rivadavia y Desamparados vs Carpintería.

Posiciones

1-Colón 7

2-Del Bono 7

3-Carpintería 7

4-Alianza 6

5-Nueve de Julio 6

6-San Lorenzo 6

7-Marquesado 5

8-Desamparados 4

9-Aberastain 4

10-Unión 3

11-Atenas 3

12-Peñarol 3

13-San Martín 3

14-Árbol Verde 3

15-Villa Obrera 2

16-Rivadavia 2

17-Trinidad 1

18-Juventud Unida 1.